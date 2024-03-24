يمنيون عالقون في غزة.. الشرعية تبدأ أول تحرك لإجلائهم

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اشارت وكالة سبأ الحكومية،اليوم الأحد، الى جهود تجري لاجلاء عالقين يمنيين من قطاع غزة المحاصر.
وفي التفاصيل بحث سفير اليمن لدى جمهورية مصر العربية خالد محفوظ بحاح مع مساعد وزير الخارجية المصري للشئون القنصلية والمصريين في الخارج السفير اسماعيل خيرت وسفير دولة قطر لدى مصر طارق الانصاري جهود اجلاء العالقين اليمنيين من قطاع غزة.
ويأتي اللقاء في اطار الجهود المشتركة التي تبذلها جمهورية مصر العربية ودولة قطر بهدف اجلاء الرعايا اليمنيين العالقين في قطاع غزة منذ بداية الاجتياح الاسرائيلي للقطاع.
وأعرب السفير بحاح عن تقدير حكومة بلادنا للجهود التي يبذلها الاشقاء في كل من مصر وقطر من اجل تخفيف المعاناة الانسانية التي يعيشها العالقين اليمنيين في القطاع، آملاً ان تتكلل هذه الجهود باتمام عملية الاجلاء في اقرب وقت ممكن.
ولم تذكر وكالة سبأ عدد اليمنيين العالقين في غزة ولا موعد اجلائهم.