في تصعيد خطير ولافت.. أول استهداف حوثي للصين بـ 5 صواريخ في البحر الأحمر

الأحد 24 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلنت القيادة الوسطى الأمريكية اليوم الأحد إصابة ناقلة نفط ترفع علم الصين بأضرار طفيفة جراء استهدافها ب5 صواريخ أطلقها الحوثيون من اليمن.

ويعكس هذا الهجوم تطورا جديدا ومغايرا على صعيد الضربات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ 19 نوفمبر الماضي.

القيادة المركزية الأميركية اوضحت بأن الحوثيين أطلقوا 5 صواريخ على ناقلة النفط هوانغ بو الصينية، 4 منها سقطت بالقرب من السفينة، فيما الخامس أصابها وتسبب بوقوع أضرار طفيفة لكنها استأنفت مسارها.

ويأتي هذا الهجوم الاول من نوعه بعد تصريحات لقيادات حوثية قالت فيه ان الجماعة ارسلت تطمينات لكلا من روسيا والصين بعدم استهدف سفن الدولتين التي تبحر في الأحمر الأحمر.

وسبق للصين أن اعلنت رفضها التصعيد الحوثي في البحر الأحمر وقالت انها من اكثر الدول في العالم تضررا بسبب الهجمات على الملاحة الدولية، لكونها اكبر شريك تجاري في العالم.

الوضع قد يخرج عن السيطرة

وشددت الصين على إيقاف الهجمات الحوثية ضد السفن في البحر الاحمر وقالت انها من اكثر الدول تضررا.

وشدد القائم باعمال السفارة الصينية لدى اليمن شاو تشنغ، على ضرورة ان تتوقف اعتداءات مليشيات الحوثي التي تطال السفن في البحر الأحمر.

واكد على أهمية تجنيب المنطقة والعالم تصاعد الوضع المتوتر في البحر الأحمر لما له من أهمية وتأثير على الصين ومنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع.

وقال شاو تشنغ خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة الصينية، الشهر الماضي بالعاصمة السعودية الرياض، "ان استمرار الصراع في البحر الأحمر قد يخرج عن السيطرة، وعلى كل الأطراف الحفاظ على الامن المشترك للبحر الأحمر واحترام سيادة الدول المطلة عليه وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

ولفتً الى ان الصين تأثرت بمايحدث في البحر الأحمر وارتفعت أسعار التأمين على النقل البحري والسفن واضطرت بعض السفن الصينية للمرور عبر جنوب افريقيا مما يرفع التكاليف ويطيل المسافة والزمن لوصولها.

واضاف "ان جمهورية الصين الشعبية تولي الوضع في البحر الأحمر اهتماماً كبيراً لأنها اكبر دولة تجارية من حيث السلع واكبر شريك تجاري لاكثر من 140 دولة في العالم وهو ممر لعبور المنتجات الصينية الى أوروبا وافريقيا واسيا".

النفي الروسي

اما روسيا فنفت امس علمها بوجود اي معلومات تفيد بأن جماعة الحوثي وعدت بعدم استهداف السفن الروسية والصينية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه "لا يعلم بوجود مثل هذه المعلومات"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام روسية.

وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت في وقت سابق أن ممثلي ( مليشيا الحوثي)، أكدوا لروسيا والصين أن سفن الدولتين يمكنها المرور عبر مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب دون خوف من الاستهدافات.

ونقلت وسائل إعلامية عن كبير مفاوضي جماعة الحوثي، محمد عبد السلام، أنها قدمت تأكيدات لموسكو وبكين بشأن سلامة سفنهما.

ويروج الحوثيون من خلال إعلان إبلاغ الصين وروسيا استثناء سفنهما من الاستهدافات في البحر الأحمر وخليج عدن، لوجود صلة وثيقة مع القوتين العظميين.