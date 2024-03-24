''دعاية رخيصة وتافهة''.. أقوى رد لحركة حماس على مزاعم أطلقها الإعلام العبري

الأحد 24 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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نفت حركة حماس، ما زعمته وسائل إعلام عبرية أن الحركة طلبت من تل أبيب عدم اغتيال قادتها حال نفيهم خارج غزة، معتبرة ذلك "دعاية رخيصة وتافهة وتستخفّ بعقول الناس".

وقال القيادي في الحركة عزت الرشق عبر منصة تليغرام إنّ الإعلام العبري قائم على الأكاذيب والدعاية السوداء، مضيفاً أن "قادة حماس ثابتون في أرضهم مع شعبهم يقاومون"، وأن "قادة الاحتلال هُم مَن سيرحلون عن أرض فلسطين".

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية (كان) أن تل أبيب تدرس طلباً من حماس بالتزام عدم اغتيال كبار مسؤوليها في حال نفيهم خارج غزة، في إطار صفقة تتضمن إخلاء القطاع من السلاح وعودة جميع المحتجزين في غزة وانسحاب الجيش من القطاع.