اللواء فايز الدويري يكشف سبب غيابه عن الشاشة خلال الأيام الماضية

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كشف اللواء الأردني المتقاعد فايز الدويري سبب غيابه عن شاشة "الجزيرة" خلال الأيام الماضية، لتحليل مجريات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكتب الدويري في صفحته عبر "إكس": "أعزائي المتابعين تقبل الله طاعاتكم، الحمد لله على كل حال، ألمّ بي عارض صحي منعني من التواصل معكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما منعني من الظهور عبر شاشة الجزيرة العزيزة".
وتابع الدويري: "أتمنى ألّا تطول فترة الانقطاع عنكم".
وكان الدويري يظهر بشكل يومي منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وحلل الدويري عمليات كتائب "القسام"، ما خلق حالة من التفاعل معه وصلت إلى مقاومي "القسام" ذاتهم، حيث قال أحدهم بعد استهدافه آلية إسرائيلية (حلل يا دويري).