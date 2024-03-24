الأمطار والسيول تضرب الرياض.. وإدارة التعليم تعلق الدراسة

الأحد 24 مارس - آذار 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 166

اجتاحت سيول عارمة العاصمة السعودية الرياض نتيجة أمطار رعدية غزيرة وتقلبات جوية على مدار اليومين الماضيين، فيما حذر الدفاع المدني المواطنين من طقس سيئ اليوم الأحد.

وانتشرت مقاطع مصورة تظهر انجراف بعض السيارات في السيول بمنطقة وادي ماران الدلم جنوب الرياض، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض، الشرقية.

وأثرت حالة الطقس على الرحلات الجوية، وطالب مطار الملك خالد الدولي المسافرين بالتواصل مع خطوط الطيران للتأكد من حالة الرحلة قبل توجههم إلى المطار.

من ناحية أخري علقت إدارة تعليم مدينة الرياض الدراسة، الأحد، في جميع المدارس التابعة لها، وتم تحويل الدراسة إلى "عن بُعد" عبر منصة مدرستي ومنصة روضتي والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، بناء على تقارير الأرصاد والدفاع المدني.

وكتبت إدارة تعليم الرياض في حسابها الرسمي على منصة "إكس": "بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع؛ فقد تقرَّر تحويل الدراسة الحضورية إلى دراسة (عن بُعد) ليوم الأحد 14 رمضان 1445ه‍ـ عبر منصة_مدرستي و منصة_روضتي، والمنصات المعتمدة لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس من الهيئة التعليمية والإدارية في تعليم_الرياض