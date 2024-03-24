وزارة الصحة الفلسطينية تعلن حصيلة جديدة من شهداء غزة والاحتلال يرتكب 8 مجازر خلال الساعات الأخيرة

الأحد 24 مارس - آذار 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 32 ألفا و 226، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 74 ألفا و518 إصابة، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم.

وأشارت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر بحق المواطنين في قطاع غزة، أدت لاستشهاد 84 مواطنا، وإصابة 106 آخرين خلال 24 ساعة الماضية.

ويواصل الاحتلال حرب الإبادة في قطاع غزة لليوم الـ170 على التوالي، حيث شنت طائرات حربية غارات عنيفة على مناطق متفرقة في خانيونس جنوب القطاع وقت السحور، تزامنت مع عمليات مستمرة في مستشفى الشفاء، غرب مدينة غزة، وحصار مطبق في محيطه يهدد آلاف المرضى والجرحى والنازحين بالموت.