بعد توقف 10 أعوام.. الخطوط التركية تعاود رحلاتها إلى هذه الدولة العربية

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بعد انقطاع دام 10 سنوات، أعلن رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، استئناف الخطوط الجوية التركية رحلاتها إلى بلاده ابتداء من الأسبوع المقبل.
وكتب الدبيبة في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "الحمد لله.. بعد توقف لنحو 10 سنوات تعود الخطوط الجوية التركية لتستأنف رحلاتها إلى ليبيا ابتداءً من الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أن استئناف الخطوط التركية رحلاتها إلى ليبيا "مؤشر إضافي لتعزيز حالة الاستقرار بكل أشكاله رغم التحديات".
وأضاف الدبيبة: "بهذه المناسبة، أثمن جهود قطاع المواصلات والطيران المدني، وكل من ساهم في تسهيل حركة النقل الجوي، وتحقيق الاشتراطات الفنية لعودة الشركات الكبرى إلى البلاد".
في السياق ذاته، قال المدير العام للخطوط التركية بلال إكشي، عبر منشور على منصة "إكس" إن "رحلات الشركة التركية بدأت إلى ليبيا، بواقع ثلاث رحلات أسبوعيا"، معلنا إتاحة بيع التذاكر.
الجدير بالذكر أن الخطوط الجوية التركية كانت آخر شركة طيران أجنبية عاملة في ليبيا، وقد أوقفت رحلاتها إلى ليبيا عام 2015 نظرا لتدهور الأوضاع الأمنية