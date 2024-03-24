أوكرانيا تعلن إصابتها صيد ثمين يشمل سفينتَي إنزال روسيتين في قصف مباشر على جزيرة القرم

الأحد 24 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت أوكرانيا اليوم الأحد، أنها أصابت سفينتَي إنزال روسيتين في قصف ليلي على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في العام 2014.

وأوضح مركز الاتصالات الاستراتيجية للقوات الأوكرانية في بيان «نجحت القوات الأوكرانية في إصابة سفينتَي الإنزال البرمائيتين يامال وأزوف ومركز اتصالات وعدد من مواقع بنى تحتية لأسطول البحر الأسود».

وكانت روسيا قد أعلنت مساء السبت، أنها صدت هجوماً بـ10 صواريخ أوكرانية استهدف مدينة سيفاستوبول، وتسببت شظاياها بإصابة طفل، بحسب حاكم المدينة.

وكتب ميخائيل رازفوغاييف عبر «تلغرام»: «صد جنودنا هجوماً كثيفاً على سيفاستوبول. وفق المعلومات الأولية، تم إسقاط أكثر من 10 صواريخ