الجيش الأمريكي يعلن اشتباكه مع 6 طائرات مُسيَّرة للميليشيات فوق جنوب البحر

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أعلن الجيش الأميركي فجر اليوم (الأحد) أنّ الحوثيين هاجموا، السبت، ناقلة نفط صينيّة بصواريخ باليستيّة، أصاب أحدها السفينة قبالة سواحل اليمن؛ حيث تزداد هجمات الحوثيين المدعومين من إيران ضدّ سفن تجاريّة.
وقالت القيادة العسكريّة الأميركيّة الوسطى (سنتكوم) في بيان على منصّة «إكس»، إنّ السفينة «هوانغ بو» التي ترفع علم بنما، وتملكها وتُشغّلها الصين، أصدرت نداء استغاثة لكنّها لم تطلب المساعدة.
وأضاف البيان: «لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، وقد استأنفت السفينة مسارها». وأكدت القيادة المركزية في بيانها، أن قواتها اشتبكت مع 6 طائرات مُسيَّرة أطلقها الحوثيون، وسقطت 5 منها في البحر الأحمر، وعادت الأخيرة أدراجها