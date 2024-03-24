مجازر جديدة وكارثية . ..الجيش الإسرائيلي يقتحم مستشفيَي ناصر والأمل بخان يونس وسط قصف عنيف

الأحد 24 مارس - آذار 2024 الساعة 02 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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قال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم (الأحد)، إن قوات إسرائيلية اقتحمت مستشفيي الأمل وناصر في خان يونس بجنوب قطاع غزة، وسط قصف عنيف جداً وإطلاق نار كثيف. وأضاف الهلال الأحمر، في بيان، أن آليات إسرائيلية تحاصر مستشفى الأمل، وتقوم بأعمال تجريف واسعة بمحيط المستشفى، وفقاً لوكالة «أنباء العالم العربي».

وأفاد البيان بأن جميع طواقم المستشفى «تحت الخطر الشديد حالياً ولا تستطيع الحركة نهائياً». وأشار الهلال الأحمر، في بيان جديد، إلى إصابة أحد النازحين في مستشفى الأمل في الرأس، مضيفاً: «الطائرات المسيرة تطالب جميع الموجودين في المستشفى بالخروج منه عراة».

وتابع أن القوات الإسرائيلية تطلق «قنابل دخانية على المستشفى لإجبار الطواقم والجرحى والنازحين على الخروج منه.

وآليات الاحتلال تغلق بوابات مستشفى الأمل بالسواتر الترابية».

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، عن شهود عيان، قولهم إن «القصف الجوي تركز جنوب وشرق مجمع ناصر، ومنطقة بطن السمين، إضافة إلى قصف مدفعي مستمر استهدف المناطق نفسها، وإطلاق نار من مروحيات ومسيرات، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين».

ووفق الوكالة، لجأ آلاف النازحين إلى مستشفى ناصر، هرباً من القصف الإسرائيلي. وفي 15 فبراير (شباط) الماضي، داهمت قوات الاحتلال المستشفى، في عملية استمرت 10 أيام قامت خلالها بعمليات قتل لعشرات النازحين والكوادر الطبية والمرضى داخل المستشفى واعتقال للمئات من النازحين فيها، إضافة إلى تنفيذها عمليات تدمير وقصف لمبانٍ وأقسام مختلفة بالمستشفى.

يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات الإسرائيلية، محاصرة واقتحام مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، لليوم السابع على التوالي