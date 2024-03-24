إجابات الذكاء الاصطناعي ستظهر خلال البحث على قوقل.. كيف تتعرف عليها؟

الأحد 24 مارس - آذار 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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إجابات الذكاء الاصطناعي على أسئلتكم خلال عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي غوغل، ستكون متاحة في النتائج الرئيسية حتى لو لم تكونوا مشتركين في المزايا الاختبارية لتجربة البحث التوليدي SGE.

وستعرض التجربة قسمًا مظللًا جديدًا في الجهة العلوية لنتائج محرك البحث مع ملخص للإجابة عن استفسارك، بالإضافة إلى روابط لمعلومات إضافية.

وقالت الشركة إن هذه تجربة عبر مجموعة فرعية من الاستعلامات على نسبة صغيرة من حركة البحث في الولايات المتحدة.

وفتحت غوغل في شهر مايو 2023 قسمًا لمختبرات البحث Search Labs من أجل الاشتراك في تجربة البحث التوليدي SGE المتضمنة نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي.

وقد يرى الآن بعض المستخدمين في الولايات المتحدة إجابات الذكاء الاصطناعي هذه دون الاشتراك في تجربة البحث التوليدي SGE.

وتعرض غوغل نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي لمجموعة فرعية صغيرة من المستخدمين الأمريكيين.

وتبدأ الشركة أولًا بمجموعة من الاستعلامات التي تعتقد أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يكون مفيدًا في الإجابة عنها.

وغالبًا ما تكون هذه الاستعلامات معقدة، أو تتضمن أسئلة قد يكون من المفيد فيها الحصول على معلومات من مجموعة من صفحات الويب.

وفيما يتعلق بهذه الاختبارات، قالت غوغل إنها تتمتع بثقة عالية بالجودة والقيمة التي تجلبها هذه الاستعلامات للمستخدمين.

وأوضحت الشركة أنها تعرض نظرة عامة على الذكاء الاصطناعي عندما تكون إضافة فعالة وفي الحالات التي يحصل فيها الأشخاص على استجابة فضلى مقارنةً بما يرونه عبر محرك البحث.

وتختبر غوغل بعض الأشكال المختلفة، لذا فإن ما قد يراه الباحثون في التجارب قد لا تطلقه الشركة على نطاق واسع لجميع المستخدمين في هذا الاختبار.

وتريد عملاقة البحث الحصول على تعليقات من الباحثين الذين لم يشتركوا في تجربة البحث التوليدي SGE.

وأوضحت غوغل أنه يمكنها من خلال هذه الطريقة الحصول على تعليقات ومعرفة كيف قد يجد عامة الناس هذه التكنولوجيا مفيدة. وتواصل غوغل عرض الإعلانات في تجارب النظرة العامة الجديدة للذكاء الاصطناعي.

المصدر :

البوابة العربية للأخبار التقنية