وول ستريت جورنال: لماذا تخطط إسرائيل لعملية في رفح رغم الرفض الأمريكي؟ الدفاع المدني بشرطة مأرب يخمد حريقين خلال ساعات قيادي حوثي منشق يكشف عن تمسك زعيم الحوثيين بخرافة التمكين الإلهي لهم بالعاصمة صنعاء وحقيقة نواياه المبيته حول السلام والشراكة السياسية تحذيرات طارئة لقيادات الصف الأول للحوثيين والقيادات الميدانية ووزارة الاتصالات بصنعاء تعمم المخاوف تحذيرات أممية من كارثة وشيكة تتهدد اليمن ومنظمة الفاو تكشف عن السبب تحسن طفيف في قيمة العملة بمناطق الحكومة الشرعية ''أسعار الصرف الآن'' قبائل نهد في السعودية تهدي الرحالة اليمني منير الدهمي جمل لاستئناف رحلته إلى مكة المكرمة الرئاسة الروسية تكذب الحوثيين طيران اليمنية تعلن عن قرارات جديدة وتزف بشارات لمنتسبيها ولجميع اليمنيين بوتين يكشف عن مصير منفذي هجوم موسكو الدامي ويعلن الأحد يوم حداد وطني
تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة مأرب اليوم من إخماد حريقين نشبا في مدينة مأرب خلال الساعات الماضية
واوضح مصدر في غرفة القيادة والسيطرة بشرطة مأرب بانهم تلقوا بلاغا عن اندلاع حريق في احد احواش جمع الخردوات في حي الشركة شمال مدينة مأرب بينما شب الحريق الاخر في احد خيام النازحين بمنطقة الفاو شرق المدينة
وأضاف أن فرق الدفاع المدني نزلت فور تلقيها البلاغ الى موقع الحريقين وباشرت عمليات الاطفاء وتعاملت مع الحريقين ونجحت في اخمادهما وتحييدهما.