الدفاع المدني بشرطة مأرب يخمد حريقين خلال ساعات

الأحد 24 مارس - آذار 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة مأرب اليوم من إخماد حريقين نشبا في مدينة مأرب خلال الساعات الماضية

واوضح مصدر في غرفة القيادة والسيطرة بشرطة مأرب بانهم تلقوا بلاغا عن اندلاع حريق في احد احواش جمع الخردوات في حي الشركة شمال مدينة مأرب بينما شب الحريق الاخر في احد خيام النازحين بمنطقة الفاو شرق المدينة

وأضاف أن فرق الدفاع المدني نزلت فور تلقيها البلاغ الى موقع الحريقين وباشرت عمليات الاطفاء وتعاملت مع الحريقين ونجحت في اخمادهما وتحييدهما.