قيادي حوثي منشق يكشف عن تمسك زعيم الحوثيين بخرافة التمكين الإلهي لهم بالعاصمة صنعاء وحقيقة نواياه المبيته حول السلام والشراكة السياسية تحذيرات طارئة لقيادات الصف الأول للحوثيين والقيادات الميدانية ووزارة الاتصالات بصنعاء تعمم المخاوف تحذيرات أممية من كارثة وشيكة تتهدد اليمن ومنظمة الفاو تكشف عن السبب تحسن طفيف في قيمة العملة بمناطق الحكومة الشرعية ''أسعار الصرف الآن'' قبائل نهد في السعودية تهدي الرحالة اليمني منير الدهمي جمل لاستئناف رحلته إلى مكة المكرمة الرئاسة الروسية تكذب الحوثيين طيران اليمنية تعلن عن قرارات جديدة وتزف بشارات لمنتسبيها ولجميع اليمنيين بوتين يكشف عن مصير منفذي هجوم موسكو الدامي ويعلن الأحد يوم حداد وطني بعد 6 سنوات من الآن.. ماذا سيحدث للموارد المائية في اليمن؟ ألفاو تحذر أول تحركات سلطان البركاني تحضيرا لعودة إنعقاد جلسات البرلمان بالعاصمة عدن
اثارت تحذيرات غير مسبوقة اطلقتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء لكافة المواطنين من الرد على المكالمات أو الرسائل المشبوهة جدلا واسعا مشوبا بالشكوك حول حيثيات توجيه مثل هذه التحذيرات وطبيعة التوجسات الكامنة وراء توقيت اطلاقها .
ونشر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الانقلابية بصنعاء " مسفر النمير" منشورا على منصة (إكس) وجه من خلاله تحذيرا باسم الوزارة للمواطنين من "من الرد على المكالمات والرسائل المشبوهة وفتح الروابط التي قد تصلهم من أرقام خارجية مجهولة، كون ذلك قد ينتج عنه مخاطر تضر بهم ويعرض بياناتهم للاختراق".
وكشفت مصادر مطلعة بصنعاء لـ"مـأرب برس" عن تحذيرات مماثلة وجهها جهاز الأمن والمخابرات التابع لميلشيا الحوثي بصنعاء الى كافة قيادات الصف الأول في جماعة الحوثي والقيادات الميدانية للميلشيا بتجنب اجراء محادثات هاتفية حول العمليات العسكرية التي تنفذها الميلشيا في البحر الأحمر أو أي تفاصيل تتعلق بتحركات عناصر الميلشيا في النطاق الميداني لهذه العمليات وذلك لوجود محاذير من استخدام الولايات المتحدة وبريطانيا تقنيات استخباراتية للتجسس على المكالمات الهاتفية التي تتضمن إشارات لفضية محددة تتعلق بالعمليات العسكرية للميلشيا في البحر الأحمر .
وبحسب المصادر فأن ثمة توجسات متصاعدة لدى جماعة الحوثي من احتمال لجوء الولايات المتحدة وبريطانيا الى خيار الاستهداف المباشر لقيادات الجماعة على غرار ما حدث في العراق.