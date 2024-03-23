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تحسن طفيف في قيمة العملة بمناطق الحكومة الشرعية ''أسعار الصرف الآن''

السبت 23 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم السبت بتاريخ 23/03/2024

الاسعار في عدن

شراء الدولار              1647

بيع الدولار                  1655

شراء السعودي             435

بيع السعودي                437

اسعار صنعاء 

شراء الدولار               529

بيع الدولار                  531

شراء السعودي            139.70

بيع السعودي               140

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