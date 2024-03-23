تحسن طفيف في قيمة العملة بمناطق الحكومة الشرعية ''أسعار الصرف الآن''

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساءاليوم السبت بتاريخ 23/03/2024
الاسعار في عدن
شراء الدولار 1647
بيع الدولار 1655
شراء السعودي 435
بيع السعودي 437
اسعار صنعاء
شراء الدولار 529
بيع الدولار 531
شراء السعودي 139.70
بيع السعودي 140