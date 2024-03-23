تحذيرات أممية من كارثة وشيكة تتهدد اليمن ومنظمة الفاو تكشف عن السبب تحسن طفيف في قيمة العملة بمناطق الحكومة الشرعية ''أسعار الصرف الآن'' قبائل نهد في السعودية تهدي الرحالة اليمني منير الدهمي جمل لاستئناف رحلته إلى مكة المكرمة الرئاسة الروسية تكذب الحوثيين طيران اليمنية تعلن عن قرارات جديدة وتزف بشارات لمنتسبيها ولجميع اليمنيين بوتين يكشف عن مصير منفذي هجوم موسكو الدامي ويعلن الأحد يوم حداد وطني بعد 6 سنوات من الآن.. ماذا سيحدث للموارد المائية في اليمن؟ ألفاو تحذر أول تحركات سلطان البركاني تحضيرا لعودة إنعقاد جلسات البرلمان بالعاصمة عدن في غارات امس العنيفة على صنعاء.. ماذا استهدف الطيران الأمريكي؟ وبما علق الحوثي بعد تلك الضربات؟ الجيش الوطني يكسر هجوما حوثيا غادرا بمحافظة مأرب ويوقع 8 قتلى في صفوف المليشيات
أستأنف الرحالة منير الدهمي رحلته إلى على ظهر الجمل بعد توقف في منفذ الوديعة دام لمدة عشرون يوماً بسبب منع دخول الجمل من المنفذ كون الهيئة العامة للجمارك السعودية أعتذرت مبررة للإجراءات التي تمنع دخول الحيوانات مؤقتاً.
وفي تصريح للرحال الدهمي أكد فيه أنه شاءت الأقدار أن لا يكون الجمل السفير رفيقه لإستكمال الرحلة ، مبيناً أنه عبر المنفذ ووصل إلى شرورة ، وأهدته قبيلة نهد في المملكة العربية السعودية جملاً لإستئناف رحلته.
وقد قدم الرحالة الدهمي شكره لقبيلة نهد ، مؤكداً بإستمرار رحلته نحو مكة فوق الجمل لأداء مناسك الحج والعمرة.