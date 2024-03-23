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قبائل نهد في السعودية تهدي الرحالة اليمني منير الدهمي جمل لاستئناف رحلته إلى مكة المكرمة

السبت 23 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص
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أستأنف الرحالة منير الدهمي رحلته إلى على ظهر الجمل بعد توقف في منفذ الوديعة دام لمدة عشرون يوماً بسبب منع دخول الجمل من المنفذ كون الهيئة العامة للجمارك السعودية أعتذرت مبررة للإجراءات التي تمنع دخول الحيوانات مؤقتاً.

 

وفي تصريح للرحال الدهمي أكد فيه أنه شاءت الأقدار أن لا يكون الجمل السفير رفيقه لإستكمال الرحلة ، مبيناً أنه عبر المنفذ ووصل إلى شرورة ، وأهدته قبيلة نهد في المملكة العربية السعودية جملاً لإستئناف رحلته.

وقد قدم الرحالة الدهمي شكره لقبيلة نهد ، مؤكداً بإستمرار رحلته نحو مكة فوق الجمل لأداء مناسك الحج والعمرة.

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