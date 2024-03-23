الرئاسة الروسية تكذب الحوثيين

السبت 23 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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نفت الرئاسة الروسية اليوم الجمعة علمها بوجود اي معلومات تفيد بأن جماعة الحوثي اليمنية وعدت بعدم استهداف السفن الروسية والصينية في البحر الأحمر.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إنه "لا يعلم بوجود مثل هذه المعلومات"، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام روسية.

وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت في وقت سابق أن ممثلي ( مليشيا الحوثي)، أكدوا لروسيا والصين أن سفن الدولتين يمكنها المرور عبر مياه البحر الأحمر ومضيق باب المندب دون خوف من الاستهدافات.

وكانت عدة وسائل إعلامية قد نقلت عن كبير مفاوضي جماعة الحوثية الإرهابية، محمد عبد السلام، أنها قدمت تأكيدات لموسكو وبكين بشأن سلامة سفنهما.

ويروج الحوثيون من خلال إعلان إبلاغ الصين وروسيا استثناء سفنهما من الاستهدافات في البحر الأحمر وخليج عدن، لوجود صلة وثيقة مع القوتين العظميين.

وأعلنت مليشيا الحوثي مساء امس عن مخططات مستقبلية لتنفيذ ضربات "أكثر تأثيرا على سفن العدو"، في إشارة إلى السفن المحسوبة على الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل.

وقال زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي في كلمة بثتها قناة المسيرة التابعة للمتمردين "لدينا مخططات ذات أهمية كبيرة في المستقبل من أجل ضربات أكثر تأثيرا على سفن العدو الإسرائيلي والبريطاني والأمريكي".