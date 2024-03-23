طيران اليمنية تعلن عن قرارات جديدة وتزف بشارات لمنتسبيها ولجميع اليمنيين

السبت 23 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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اعلنت شركة الخطوط اليمنية الجوية عدة قرارات واجراءات قادمة وصفتها بالبشارات السارة، بعد إجتماع لمجلس إدارة الشركة في جدة السعودية.

وعقد مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية مساء يوم الخميس الموافق 21مارس2024 بمدينة جده بالمملكة العربية السعودية إجتماعه الدوري والذي تم فيه مناقشة قضايا كثيرة متصلة بنشاط الشركة لعام 2023 وكذا تحسين أوضاع الموظفين وتعزيز الأسطول بطائرات جديدة وحديثة من شركة إيرباص بموجب الإتفاقية الموقعة بعام 2004.

وقالت الشركة في بيان وصل مأرب برس انه جرى خلال الاجتماع الإطلاع على الأداء المالي والتشغيلي والخطة التشغيلية التجارية لعام 2024 وكذلك آخر مستجدات الشراكة مع طيران السعيدة.

أبرز القرارات

وقرر مجلس إدارة طيران اليمنية زيادة بواقع 60% فوق الراتب لجميع منتسبي الشركة بموجب رفع لجنة متخصصة بذلك والتي تم تكليفها من قبل رئيس مجلس الإدارة الكابتن ناصر محمود محمد قبل هذا الإجتماع وهذه الزيادة مشروطة بعقد إتفاق مع الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

كما زفت اليمنية بُشرى سارة لجميع أبناء اليمن، وذلك من خلال عرض خاص تقدمت به شركة الإيرباص لبيع طائرات جديدة وحديثة من طراز إيرباص A350 / A330 / A320 / A321.

وكشفت الشركة انه تم الإتفاق على منح قيادة الشركة فرصة الإختيار للطرازات المناسبة لها حتى 30أبريل من عامنا الجاري والتي من المتوقع أن يبدأ التسليم مطلع عام 2030 ووفق المواصفات والتي سيرفعها مجلس الإدارة لشركة إيرباص.

وحول الشراكة مع طيران السعيدة قدم رئيس مجلس الإدارة الكابتن ناصر محمود محمد والمدير العام شرحاً تفصيلياً عن آخر تفاصيل هذه الشراكة والإجراءات المطلوب إتخاذها بهذا الخصوص.

كما تم إعتماد الخطة التجارية التشغيلية لعام 2024 والتي شملت التشغيل الحالي والخطوط المتوقع استئنافها والخطوط الجديدة.

و تم ايضا الإطلاع على الأداء التشغيلي والمالي للربع الرابع من عام 2023 وإقراره وإعتماد وتمرير الموازنة التقديرية لعام 2024.

واكدت الخطوط الجوية اليمنية في ختام بيانها بأنها "الناقل الوطني" لجميع أبناء الوطن من المهرة إلى صعدة بقيادة الشركة المتميزة وعنوان التفوق والنجاح بادارة حكيمة وصادقة بهدف الرقي بأدائها وفتح آفاق جديدة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية المرجوة بالمستقبل القريب .