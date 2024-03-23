بوتين يكشف عن مصير منفذي هجوم موسكو الدامي ويعلن الأحد يوم حداد وطني

السبت 23 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 202

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أنه تم العثور على جميع الجناة الأربعة المنفذين المباشرين للهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" التجاري بضواحي موسكو.

كما اعلن الرئيس بوتين في كلمة متلفزة ، ان يوم غد الأحد 24 مارس يوم حداد وطني على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة العشرات من الأشخاص المسالمين والأبرياء..مؤكدا أن جميع المتورطين فيه سينالون العقاب الحتمي.

وعبر عن امتنانه لطواقم الإسعاف ورجال الإطفاء وعمال الإنقاذ الذين بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ الأرواح..مقدما خالص تعازيه لذوي الضحايا.

وقال "تم اعتقال ما مجموعه 11 شخصا، وان الأجهزة الأمنية تعمل الآن على تحديد وكشف قاعدة المتواطئين مع الإرهابيين، من أولئك الذين زودوهم بوسائل النقل، وأعدوا طرق الهروب من مكان الجريمة، والمآوي المجهزة ومخابئ الأسلحة والذخيرة".

واضاف الرئيس بوتين " أن الإرهابيين والقتلة الذين لا قومية لهم ولا يمكن أن تكون، يواجهون مصيرا واحدا لا يحسدون عليه هو الجزاء والنسيان، ولا مستقبل لديهم".

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليّته عن الهجوم الذي وقع في موسكو وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في إطلاق نار أعقبه حريق ضخم، مساء الجمعة، في قاعة للحفلات الموسيقيّة بضواحي العاصمة الروسيّة.