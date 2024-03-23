الرئاسة الروسية تكذب الحوثيين طيران اليمنية تعلن عن قرارات جديدة وتزف بشارات لمنتسبيها ولجميع اليمنيين بوتين يكشف عن مصير منفذي هجوم موسكو الدامي ويعلن الأحد يوم حداد وطني بعد 6 سنوات من الآن.. ماذا سيحدث للموارد المائية في اليمن؟ ألفاو تحذر أول تحركات سلطان البركاني تحضيرا لعودة إنعقاد جلسات البرلمان بالعاصمة عدن في غارات امس العنيفة على صنعاء.. ماذا استهدف الطيران الأمريكي؟ وبما علق الحوثي بعد تلك الضربات؟ الجيش الوطني يكسر هجوما حوثيا غادرا بمحافظة مأرب ويوقع 8 قتلى في صفوف المليشيات شاهد حلقة مميزة وهادفة للمخرج محمد الربع في خروج نهائي ''كلنا في الهوا سوا لا شمالي لا جنوبي'' لأول مرة واتساب تتيح تثبيت عدة رسائل داخل المحادثات فيسبوك يعيد ميزة تفاعلية طال انتظارها من الجيل الأول
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، أنه تم العثور على جميع الجناة الأربعة المنفذين المباشرين للهجوم الإرهابي على مركز "كروكوس" التجاري بضواحي موسكو.
كما اعلن الرئيس بوتين في كلمة متلفزة ، ان يوم غد الأحد 24 مارس يوم حداد وطني على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي أودى بحياة العشرات من الأشخاص المسالمين والأبرياء..مؤكدا أن جميع المتورطين فيه سينالون العقاب الحتمي.
وعبر عن امتنانه لطواقم الإسعاف ورجال الإطفاء وعمال الإنقاذ الذين بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ الأرواح..مقدما خالص تعازيه لذوي الضحايا.
وقال "تم اعتقال ما مجموعه 11 شخصا، وان الأجهزة الأمنية تعمل الآن على تحديد وكشف قاعدة المتواطئين مع الإرهابيين، من أولئك الذين زودوهم بوسائل النقل، وأعدوا طرق الهروب من مكان الجريمة، والمآوي المجهزة ومخابئ الأسلحة والذخيرة".
واضاف الرئيس بوتين " أن الإرهابيين والقتلة الذين لا قومية لهم ولا يمكن أن تكون، يواجهون مصيرا واحدا لا يحسدون عليه هو الجزاء والنسيان، ولا مستقبل لديهم".
وأعلن تنظيم داعش مسؤوليّته عن الهجوم الذي وقع في موسكو وأدى إلى مقتل وإصابة عشرات الأشخاص في إطلاق نار أعقبه حريق ضخم، مساء الجمعة، في قاعة للحفلات الموسيقيّة بضواحي العاصمة الروسيّة.