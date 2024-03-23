بوتين يكشف عن مصير منفذي هجوم موسكو الدامي ويعلن الأحد يوم حداد وطني بعد 6 سنوات من الآن.. ماذا سيحدث للموارد المائية في اليمن؟ ألفاو تحذر أول تحركات سلطان البركاني تحضيرا لعودة إنعقاد جلسات البرلمان بالعاصمة عدن في غارات امس العنيفة على صنعاء.. ماذا استهدف الطيران الأمريكي؟ وبما علق الحوثي بعد تلك الضربات؟ الجيش الوطني يكسر هجوما حوثيا غادرا بمحافظة مأرب ويوقع 8 قتلى في صفوف المليشيات شاهد حلقة مميزة وهادفة للمخرج محمد الربع في خروج نهائي ''كلنا في الهوا سوا لا شمالي لا جنوبي'' لأول مرة واتساب تتيح تثبيت عدة رسائل داخل المحادثات فيسبوك يعيد ميزة تفاعلية طال انتظارها من الجيل الأول لأول مرة جوجل تعرض إجابات الذكاء الاصطناعي في نتائج البحث في 3 تحديثات رهيبة ومهمة… كيف تستخدم جوجل الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في فهم بياناتك الصحية
حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، من استنفاد الموارد المائية في اليمن بعد ست سنوات من الآن، في ظل الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية في البلاد التي تعد أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية.
جاء ذلك في تقرير لها، الجمعة، بمناسبة "اليوم العالمي للمياه" الموافق لـ22 مارس من كل عام.
وقالت "ألفاو": "إن اليمن لديه وضع مائي لا يحسد عليه، حيث يعد أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية. ويبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه 83 مترا مكعبا سنويا مقارنة بالحد المطلق البالغ 500 متر مكعب".
وأضافت: "يمثل القطاع الزراعي حوالي 90% من استخدامات المياه، يذهب معظمها إلى زراعة القات".