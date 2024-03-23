بعد 6 سنوات من الآن.. ماذا سيحدث للموارد المائية في اليمن؟ ألفاو تحذر

السبت 23 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

عدد القراءات 200

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (FAO)، من استنفاد الموارد المائية في اليمن بعد ست سنوات من الآن، في ظل الاستنزاف العشوائي للمياه الجوفية في البلاد التي تعد أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية.

جاء ذلك في تقرير لها، الجمعة، بمناسبة "اليوم العالمي للمياه" الموافق لـ22 مارس من كل عام.

وقالت "ألفاو": "إن اليمن لديه وضع مائي لا يحسد عليه، حيث يعد أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية. ويبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه 83 مترا مكعبا سنويا مقارنة بالحد المطلق البالغ 500 متر مكعب".

وأضافت: "يمثل القطاع الزراعي حوالي 90% من استخدامات المياه، يذهب معظمها إلى زراعة القات".