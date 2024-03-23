أول تحركات سلطان البركاني تحضيرا لعودة إنعقاد جلسات البرلمان بالعاصمة عدن

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ناقش رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني اليوم في العاصمة عدن الإعداد والترتيب والتجهيز لانعقاد جلسات مجلس النواب.
واطلع البركاني، ومعه نائب رئيس المجلس المهندس محسن باصرة، اليوم السبت، على سير العمل بمقر الأمانة العامة لمجلس النواب بالعاصمة المؤقتة عدن، وفقاً للاختصاصات المحددة في لائحة المجلس.
واستمع البركاني خلال ترأسه، اجتماعاً برؤساء دوائر وموظفي الأمانة العامة للمجلس، إلى شرح مفصل عن سير العمل والمهام المنفذة، وناقش معهم الإعداد والترتيب والتجهيز لانعقاد جلسات المجلس، و العديد من القضايا المالية والإدارية والفنية المتصلة بمهام الأمانة العامة للمجلس واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
و أشاد البركاني، بجهود الأمانة العامة لمجلس النواب..مؤكداً على أهمية تظافر الجهود لتجاوز الصعوبات التي قد تواجه سير العمل في ظل الظروف الراهنة.
وشدد البركاني على ضرورة الالتزام باللوائح المنظمة لعمل الأمانة العامة.
كما اكد رئيس مجلس النواب، على تعزيز وتطوير مستوى أداء الأمانة العامة لما لذلك من أهمية في خدمة العمل البرلماني وتقديم الدعم والاحتياجات اللازمة لذلك.
وعاد البركاني الاسبوع الماضي الى عدن، تحضيرا لانعقاد جلسات البرلمان بعد عيد الفطر.