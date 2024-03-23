في غارات امس العنيفة على صنعاء.. ماذا استهدف الطيران الأمريكي؟ وبما علق الحوثي بعد تلك الضربات؟

السبت 23 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شهدت صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين ليل امس الجمعة غارات امريكية عنيفة اعقبها سماع دوي انفجارات في انحاء متفرقة، كما شوهدت النيران واعمدة الدخان تتصاعد من المواقع المستهدفة.

القيادي البارز في الجماعة محمد علي الحوثي وصف تلك الغارات بالمتهورة.

وقال الحوثي أن الهدف الأساسي من هذه الهجمات هو كسر الحصار البحري عن السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، حد قوله.

وجدد تمسك جماعته بمواصلة استهداف السفن الإسرائيلية، أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن غزة، وفق تعبيره.

بدوره، اكد الناطق الرسمي باسم الحوثيين، محمد عبد السلام، حق جماعته في الدفاع عن النفس والرد على مصادر التهديد.

ماذا استهدف الطيران الامريكي؟

عقب غارات ليل امس الجمعة على صنعاء كشف الجيش الأمريكي عن الاهداف التي استهدفها.

وذكر أن طيرانه استهدف 3 منشآت تخزين أسلحة تحت الأرض يستخدمها الحوثيّون لتنفيذ هجمات ضد السفن في البحر الأحمر.

وقالت القيادة العسكريّة الأمريكيّة للشرق الأوسط "سنتكوم"، في بيان، إنّ القوّات الأمريكيّة نفّذت ضربات دفاع عن النفس ضدّ ثلاث منشآت تخزين تحت الأرض تابعة للحوثيّين.

وأضافت أنّ الجيش الأمريكي دمّر أيضا 4 طائرات بلا طيّار، ورصد إطلاق الحوثيّين 4 صواريخ بالستيّة مضادّة للسفن باتّجاه البحر الأحمر.

وأعلن الحوثيون بأن طيران الولايات المتحدة وبريطانيا شن في ليل أمس 11 غارة استهدفت مناطق متفرقة في العاصمة صنعاء.

وذكرت قناة المسيرة التابعة للحوثيين أن الطيران الأمريكي البريطاني شن 4 غارات على منطقة عطان، و 3 غارات على منطقة جربان.

وأضافت أن الطيران الأمريكي البريطاني شن أيضا أربع غارات على منطقة النهدين، ليبلغ بذلك عدد الغارات على صنعاء خلال يوم أمس 11 غارة.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف "حارس الازدهار" بقيادة الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر.