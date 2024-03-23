الجيش الوطني يكسر هجوما حوثيا غادرا بمحافظة مأرب ويوقع 8 قتلى في صفوف المليشيات

السبت 23 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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تمكنت قوات الجيش الوطني صباح اليوم السبت من كسر هجوم ''غادر'' شنته مليشيات الحوثي، في جبهة البلق الشرقي بمحافظة مارب.

مصدر عسكري أكد لمأرب برس، مصرع 8 عناصر على الاقل من الحوثيين، اضافة الى تدمير معدات قتالية للمليشيات.

وفي الهجوم الذي تم كسره، استشهد جندي من قوات الجيش الوطني وإصيب آخر.