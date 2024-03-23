في غارات امس العنيفة على صنعاء.. ماذا استهدف الطيران الأمريكي؟ وبما علق الحوثي بعد تلك الضربات؟ الجيش الوطني يكسر هجوما حوثيا غادرا بمحافظة مأرب ويوقع 8 قتلى في صفوف المليشيات شاهد حلقة مميزة وهادفة للمخرج محمد الربع في خروج نهائي ''كلنا في الهوا سوا لا شمالي لا جنوبي'' لأول مرة واتساب تتيح تثبيت عدة رسائل داخل المحادثات فيسبوك يعيد ميزة تفاعلية طال انتظارها من الجيل الأول لأول مرة جوجل تعرض إجابات الذكاء الاصطناعي في نتائج البحث في 3 تحديثات رهيبة ومهمة… كيف تستخدم جوجل الذكاء الاصطناعي لمساعدتك في فهم بياناتك الصحية اليونسكو تعتمد ثالث قرار لصالح فلسطين خلال أيام مايكروسوفت تطرح البحث العميق Deep Search لجميع المستخدمين ب60 طائرة مسيرة و 90 صاروخا … روسيا تقصف أكبر سدود أوكرانيا
تمكنت قوات الجيش الوطني صباح اليوم السبت من كسر هجوم ''غادر'' شنته مليشيات الحوثي، في جبهة البلق الشرقي بمحافظة مارب.
مصدر عسكري أكد لمأرب برس، مصرع 8 عناصر على الاقل من الحوثيين، اضافة الى تدمير معدات قتالية للمليشيات.
وفي الهجوم الذي تم كسره، استشهد جندي من قوات الجيش الوطني وإصيب آخر.