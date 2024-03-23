فيسبوك يعيد ميزة تفاعلية طال انتظارها من الجيل الأول

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أعادت فيسبوك إطلاق ميزة “النكز” (Poke) بعد زيادة شعبيتها بين المستخدمين الشباب، حيث قامت بتحسين تصميم الموقع الخاص بها لجعل زر النكز أكثر وضوحًا وسهولة الوصول إليه.
وقد أظهرت الإحصائيات زيادة بنسبة 1300٪ في استخدام زر النكز بعد هذه التحسينات. تعتبر ميزة النكز واحدة من أقدم المزايا المعروفة على فيسبوك، حيث يعود تاريخها إلى البدايات الأولى للمنصة في عام 2004.
ورغم انخفاض شعبيتها في وقت لاحق، فإن فيسبوك قررت إعادة إحيائها بناءً على الطلب المتزايد خاصةً من قبل المستخدمين الشباب.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود فيسبوك للتكيف مع تغيرات تفضيلات المستخدمين، خاصةً مع تنوع المنافسة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلى الرغم من هذه الخطوة الإيجابية، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان زر النكز بمفرده كافيًا لزيادة شعبية منصة التواصل الاجتماعي في المستقبل