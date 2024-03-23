مايكروسوفت تطرح البحث العميق Deep Search لجميع المستخدمين

السبت 23 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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طرحت مايكروسوفت “البحث العميق” Deep Search لجميع المستخدمين، وهي ميزة ذكاء اصطناعي توليدي اختيارية تهدف إلى مساعدة الباحثين الذين لديهم أسئلة معقدة ليس لها إجابات بسيطة.

وأشارت الشركة إلى أنه يمكن لجميع المستخدمين الآن الوصول إلى Deep Search ضمن Bing Search من خلال النقر على زر Deep Search الموجود في الجهة العلوية من صفحة نتائج البحث.

وأعلنت مايكروسوفت ميزة Deep Search في شهر ديسمبر 2023 بصفتها محرك بحث يتعمق في استفساراتك باستخدام فهرس Bing و GPT-4 لتزويدك بنتائج بحث مفصلة وعميقة.

وطرحت الشركة الميزة لمدة وجيزة في أوائل شهر فبراير، مع أنها أزالتها من أجل إجراء اختبارات إضافية.

ويبدو أنها قد أطلقتها مرة أخرى في وقت مبكر من هذا الشهر، وتعلن مايكروسوفت الآن رسميًا إطلاقها.

وقال جوردي ريباس، نائب رئيس مايكروسوفت المسؤول عن فرق الإنتاج والهندسة لمنتجات البحث والذكاء الاصطناعي: “تتاح الآن ميزة Deep search بالكامل عبر أجهزة الحواسيب والهواتف المحمولة.

تستخدم هذه الميزة فهرس Bing الموجود لدينا وتستفيد من GPT-4 لتوسيع الاستعلام وتحسينه ولتحديد المقاصد المحتملة”.

وأضاف: “تستغرق الميزة نحو 30 ثانية وتعيد نتائج ذات صلة كبيرة قد لا تظهر في البحث النموذجي”.

وصممت مايكروسوفت الميزة بالاعتماد على فهرس الويب الخاص بمحرك البحث Bing ونظامه للتصنيف مع استخدام GPT-4 لتمييز جميع المقاصد والاختلافات المحتملة وراء الاستعلام وحساب الأوصاف لكل منها من أجل إنشاء المجموعة المثالية من النتائج.

وبعد استخدام مجموعة من تقنيات الاستعلام، تعرض الميزة النتائج التي لا تظهر عادةً في نتائج البحث.

وترتب الميزة نتائج البحث وفقًا لمدى مطابقة الصفحة لوصف Bing الموسع، إلى جانب بعض العوامل الأخرى ذات الصلة والجودة، مثل مدى تطابق الموضوع ووجود مستوى مناسب من التفاصيل ومصداقية المصدر وجدارته بالثقة ومدى شعبية الصفحة.

ولن تتوفر نتائج بحث الميزة بالسرعة نفسها التي تتوفر فيها نتائج البحث العادية، مع أن الميزة تعد بمنزلة طريقة جديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في نتائج البحث