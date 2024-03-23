ب60 طائرة مسيرة و 90 صاروخا … روسيا تقصف أكبر سدود أوكرانيا

السبت 23 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ عكاظ

عدد القراءات 101

فيما لا تزال الحرب تشهد تصعيدا، قصفت القوات الروسية أكبر سد في أوكرانيا، وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تليغرام: «إن روسيا أطلقت أكثر من 60 طائرة مسيرة من طراز شاهد ونحو 90 صاروخا في هجوم كبير على أوكرانيا الليلة الماضية».

وأضاف: «إن القصف استهدف محطات توليد الطاقة وخطوطا لإمدادات الطاقة وسدا لتوليد الطاقة الكهرومائية ومباني سكنية عادية وحتى حافلة كهربائية».

وأعلنت كييف إصابة أكبر سدودها في الهجوم الروسي، وقالت شركة الطاقة الكهرومائية الحكومية الأوكرانية يوم (الجمعة ):

«إن ضربة روسية أصابت أكبر سد في أوكرانيا، وهو سد محطة دنيبرو الكهرومائية في زابوريجيا، لكن ليس هناك خطر حدوث فجوات في السد».

وأضافت أن هناك حريقا في المحطة حاليا.. وتعمل أجهزة الطوارئ والعاملون المعنيون بالطاقة في الموقع للتعامل مع آثار ضربات جوية عديدة. وأفادت المعلومات بقطع أحد الخطين الكهربائيين اللذين يغذيان محطة الطاقة النووية الأوكرانية في زابوريجيا بسبب القصف، بحسبما أعلن وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشتشينكو.

وأكدت شركة إنرغوأتوم أنه بعد هذا الانقطاع لم تعد المحطة مربوطة بشبكة الكهرباء الأوكرانية إلا بخط واحد تمّ إصلاحه قبل فترة قصيرة على يد فنيين أوكرانيين بعدما كان أيضاً خارج الخدمة لفترة طويلة بسبب قصف آخر.

وحذرت «إنرغوأتوم» من أنّ هذا الوضع خطر للغاية ويهدّد بإثارة حالة طوارئ، لأنّه في حالة انقطاع خط الاتصال الأخير مع شبكة الكهرباء الوطنية، سينقطع التيار الكهربائي عن محطة زابوريجيا للطاقة النووية مجدّداً.

وفي حال انقطاع هذا الخط الأخير، فإن مفاعلات هذه المحطة التي تعد الأكبر في أوروبا، لن تعتمد إلا على مولدات الديزل الطارئة لتبريدها، حسبما ذكرت الشركة المشغّلة، مؤكدة أن حادثا نوويا سيقع في حال توقفت هذه المولّدات عن العمل.

من جهته، قال حاكم زابوريجيا إن 12 صاروخا روسيا سقطت على المنطقة خلال الليل، ما أدى إلى تدمير عدّة منازل وأسفر عن عدد غير معروف من الإصابات.

وأفاد مسؤولون في مناطق أخرى عدّة في أوكرانيا عن هجمات على منشآت للطاقة خلال الليل.

ووصف أولكسندر سيمتشيشين رئيس بلدية خميلنيتسكي في غرب البلاد، ماحدث بأنه «صباح مروّع» في ظلّ الأضرار التي طالت منشآت ومباني سكنية.

وكتب على حسابه على تطبيق تليغرام «هناك ضحايا بين المدنيين».

وأبلغت السلطات المحلية في خاركيف وسومي (شمال شرق) وكريفي ريغ (وسط) وإيفانوفرانيكفسك وفينيتسيا وخميلنيتسكي (غرب) عن هجمات على منشآت أدّت إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وقال وزير الطاقة إنّ الهدف ليس فقط إلحاق الضرر، بل المحاولة مرة أخرى، كما حدث العام الماضي، في التسبّب في عطل واسع النطاق في نظام الطاقة في البلاد.

وعلى صعيد متصل، قال سلاح الجو الأوكراني اليوم، إنه أسقط 92 من 151 صاروخا وطائرة مسيرة أطلقتها روسيا على أوكرانيا في هجوم خلال الليلة. واعتبر مسؤول كبير في قطاع الطاقة أن هذا هو الهجوم الأكبر الذي يستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا منذ بداية الحرب