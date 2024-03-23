الكشف عن 4 دول أوروبية تتجه نحو الاعتراف بدولة فلسطين

السبت 23 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كشف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، في تصريح له عقب اجتماع للمجلس الأوروبي في بروكسل يوم (الجمعة)، أن بلاده اتفقت مع زعماء كل من أيرلندا، ومالطا، وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

وتوقع سانتشيث أن يتم الاعتراف الإسباني خلال الدورة التشريعية الحالية التي تستمر 4 سنوات، والتي بدأت العام الماضي.

وأضاف للصحفيين أنه توصل إلى الاتفاق مع زعماء أيرلندا، ومالطا، وسلوفينيا في اجتماع على هامش قمة المجلس الأوروبي. وجاء في بيان مشترك أصدرته أيرلندا عقب الاجتماع:

نتفق على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة هو تنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش الدولتان الإسرائيلية والفلسطينية جنباً إلى جنب في سلام وأمن.

واتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع في إسبانيا في نوفمبر على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ومنذ عام 1988 اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية