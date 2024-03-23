ترتيبات جارية لانعقاد وشيك للبرلمان ومـأرب برس ينشر قائمة بأجندة اعمال الجلسة البرلمانية المرتقبة

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كشف مصدر خاص في هيئة رئاسة مجلس النواب خاصة عن ترتيبات مكثفة تجرى لانعقاد جلسة استثنائية لمجلس النواب اليمني في العاصمة السياسية المؤقتة عدن .
وأكد المصدر لـ"مأرب برس" ان ثمة ترتيبات مكثفة تجرى حاليا لانعقاد جلسة استثنائية لمجلس النواب في العاصمة السياسية المؤقتة عدن لمناقشة عددا من الاستحقاقات والبرامج والتصويت عليها .
وحصل "مأرب برس" على قائمة بأجندة الاستحقاقات والبرامج التي يسعى مجلس النواب للتصويت عليها في الجلسة المرتقبة والمتمثلة في برنامج الحكومة والحسابات الختامية لعامي 2022و2023 ا واعادة تشكيل لجان المجلس الدائمة الى جانب مناقشة تقارير النزولات الميدانية للجان المجلس وقضايا رقابية اخرى خاصه بالأسئلة وتقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واستحقاقات تفعيل الحياة السياسية.