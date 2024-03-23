فاجعة روسية: 40 قتيلا و100 مصاب في هجوم مسلح على قاعة حفلات بموسكو

السبت 23 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- الأناضول

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مقتل 40 شخصا وإصابة 100 آخرين على الأقل بحسب المعطيات الأولية جراء "هجوم إرهابي مسلح" على قاعة حفلات في العاصمة موسكو.

بدورها، قالت متحدثة وزارة الخارجية ماريا زاخروفا، إنه "ينبغي للمجتمع الدولي برمته إدانة هذا الهجوم المروع".

وأفادت في رسالة عبر تطبيق "تلغرام"، بأن كثيرا من المواطنين من جميع أنحاء العالم اتصلوا بوزارة الخارجية لتقديم تعازيهم إثر الهجوم الذي وقع في قاعة "كروكوس سيتي هال".

وأشارت إلى أن المتصلين "استخدموا عبارات تدين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الدموي الذي وقع أمام أعين الإنسانية جمعاء"، لافتة إلى استمرار بذل الجهود لإنقاذ الضحايا.

وحسب مراسل الأناضول، تم إرسال أكثر من 50 فريق إسعاف وأفراد خدمة الطوارئ إلى مكان الحادث، كما جرى تشديد الإجراءات الأمنية في مطارات العاصمة موسكو.

وأشار عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، إلى إلغاء جميع الأحداث العامة في موسكو خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وفي بيان نشرته عبر حسابها في تلغرام، قالت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه "يجب على المجتمع الدولي برمته أن يدين هذه الجريمة المروعة".

وتطرقت زاخاروفا إلى بيان البيت الأبيض الذي قال إنه لا يوجد ما يشير إلى تورط أوكرانيا أو الأوكرانيين في الهجوم الإرهابي في موسكو.

وتساءلت: "على أي أساس يتوصل المسؤولون في واشنطن إلى استنتاج بأنه لا أحد متورط في الحادثة في خضم هذه المأساة؟".

وأكدت أنه "إذا كانت لدى الولايات المتحدة بيانات موثوقة بشأن هذه القضية، فإنه يجب تسليمها إلى الجانب الروسي على الفور".

وشددت زخاروفا على أنه "إذا لم تكن مثل هذه البيانات موجودة، فليس للبيت الأبيض الحق في إظهار التسامح مع أحد".

وتابعت: "كما ذكرت الحكومة الروسية، سيتم تحديد هوية جميع المتورطين في الحادثة من قبل الجهات المختصة