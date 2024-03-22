عاجل . تحديث ...طائرات حربية أمريكية تقصف مواقع للحوثيين بصنعاء ودوي الانفجارات يهز العاصمة ( المواقع المستهدفة)

الجمعة 22 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 395

سمع دوي خمسة انفجارات عنيفة قبل قليل في العاصمة صنعاء مع صوت تحليق مفاجئ لطائرات حربية أمريكية .

وأكدت مصادر محلية بصنعاء لـ"مارب برس" أن الضربات الجوية استهدفت منطقة جبل "عطان " ومنطقة " النهدين " بجنوب العاصمة صنعاء وقاعدة الديلمي المتاخمة لمحيط مطار صنعاء الدولي بشمال صنعاء.

كما استهدفت الغارات منطقة عمد في سنحان ، ومخازن الأسلحة في جبل نقم بالحفا.