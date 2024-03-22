عاجل . تحديث ...طائرات حربية أمريكية تقصف مواقع للحوثيين بصنعاء ودوي الانفجارات يهز العاصمة ( المواقع المستهدفة) عاجل.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء ومصادر مأرب برس تكشف التفاصيل مصادر اكاديمية بجامعة صنعاء تدق ناقوس الخطر وتكشف عن تدمير الحوثيين الممنهج لأكبر مؤسسة اكاديمية حكومية في اليمن الحديدة.. جثث لمهاجرين أفارقة قذف بها البحر الى ساحل مديرية الخوخة أحدث تقرير اممي يكشف عن تداعيات كارثية افرزتها تسع سنوات من الحرب في اليمن فشلت في اقناع أهالي الضحايا التنازل عن دماء ابنائهم.. جماعة الحوثي تلجأ لحيلة اخرى لدفن جريمتها في رداع وتستعين بمجاميع من ذمار وصنعاء ''تفاصيل'' عاجل .. المليشيات الحوثية تستهدف مدينة مارب بأحد الصواريخ الباليستية .. تفاصيل- صور وفاة أمير سعودي من العائلة المالكة.. الرئيس العليمي يعزي الملك سلمان بفيتو في مجلس الأمن.. الصين وروسيا تقفان لأمريكا بالمرصاد وتفشلان مشروع قرار يتعلق بغزة ويدن حماس لماذا ألغى نتنياهو اجتماعين لمجلسي الحرب والوزاري المصغر؟
سمع دوي خمسة انفجارات عنيفة قبل قليل في العاصمة صنعاء مع صوت تحليق مفاجئ لطائرات حربية أمريكية .
وأكدت مصادر محلية بصنعاء لـ"مارب برس" أن الضربات الجوية استهدفت منطقة جبل "عطان " ومنطقة " النهدين " بجنوب العاصمة صنعاء وقاعدة الديلمي المتاخمة لمحيط مطار صنعاء الدولي بشمال صنعاء.
كما استهدفت الغارات منطقة عمد في سنحان ، ومخازن الأسلحة في جبل نقم بالحفا.