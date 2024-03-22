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عاجل ..دوى أربعة انفجارات عنيفة تهز العاصمة صنعاء بالتزامن مع تحليق مفاجيء لطائرات حربية أمريكية

الجمعة 22 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص
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سمع دوي أربعة انفجارات عنيفة قبل قليل في العاصمة صنعاء بالتزامن مع تحليق مفاجئ لطائرات حربية امريكية في سماء العاصمة .

وفي معلومات أولية حصل عليها موقع مارب مرحبا فان الضربات الجوية استهدفت مواقع في شمال العاصمة وسيتم الكشف عن طبيعة المواقع المستهدفة في تغطيات لاحقة

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