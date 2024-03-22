عاجل.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء ومصادر مأرب برس تكشف التفاصيل

الجمعة 22 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص

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افادت مصادر محلية في صنعاء بان مقاتلات حربية أمريكية و بريطانية شنت قبل قليل سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة للحوثيين بصنعاء.



واوضحت المصادر لمأرب برس بان الضربات الجوية استهدفت مواقع تابعة للحوثيين في منطقة الحفا ومطار صنعاء الدولي فيما لايزال تحليق المقاتلات مستمر حتى كتابة هذا الخبر