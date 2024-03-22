مصادر اكاديمية بجامعة صنعاء تدق ناقوس الخطر وتكشف عن تدمير الحوثيين الممنهج لأكبر مؤسسة اكاديمية حكومية في اليمن

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أكدت مصادر اكاديمية بجامعة صنعاء أن جماعة الحوثي تواصل تنفيذ مخطط يهدف إلى التدمير الممنهج لاكبر مؤسسة اكاديمية حكومية في اليمن .
وأشارت المصادر في تصريحات لـ"مأرب برس" أن جماعة الحوثي أحدثت تغييرات قسرية كارثية داخل الأطر الاكاديمية بجامعة صنعاء من خلال عمليات اقصاء ممنهج للاكاديميين اليمنيين المشهود لهم بالكفاءة والتميز المهني واحلال كوادر أخرى موالية للجماعة معظمها تنتمي لعائلات هاشمية العديد منها لا تمتلك الحد الأدني من مقومات الكفاءة المطلوبة .
ولفتت المصادر الى أن الجماعة الموالية لإيران اخضعت المناهج الجامعية لتعديلات واسعة تتسق مع توجهاتها الايدلوجية المتطرفة وافرغت العملية التعليمية داخل الحرم الجامعي من مضمونها القيمي وحولت كلياتها الى منشآت للتربح والتكسب الغير مشروع من خلال فرض رسوم غير قانونية على الملتحقين بها الى جانب استحداث أنظمة غير معهودة في كافة الاكاديميات الجامعية الحكومية في العالم من قبيل فرض نظام "النفقة الخاصة والتعليم الموازي" والأخير تم اعتماده وفقا لمعايير مغايرة لما هو معمول به حتي في الجامعات الخاصة والأهلية .