عاجل . تحديث ...طائرات حربية أمريكية تقصف مواقع للحوثيين بصنعاء ودوي الانفجارات يهز العاصمة ( المواقع المستهدفة) عاجل.. انفجارات عنيفة تهز صنعاء ومصادر مأرب برس تكشف التفاصيل مصادر اكاديمية بجامعة صنعاء تدق ناقوس الخطر وتكشف عن تدمير الحوثيين الممنهج لأكبر مؤسسة اكاديمية حكومية في اليمن الحديدة.. جثث لمهاجرين أفارقة قذف بها البحر الى ساحل مديرية الخوخة أحدث تقرير اممي يكشف عن تداعيات كارثية افرزتها تسع سنوات من الحرب في اليمن فشلت في اقناع أهالي الضحايا التنازل عن دماء ابنائهم.. جماعة الحوثي تلجأ لحيلة اخرى لدفن جريمتها في رداع وتستعين بمجاميع من ذمار وصنعاء ''تفاصيل'' عاجل .. المليشيات الحوثية تستهدف مدينة مارب بأحد الصواريخ الباليستية .. تفاصيل- صور وفاة أمير سعودي من العائلة المالكة.. الرئيس العليمي يعزي الملك سلمان بفيتو في مجلس الأمن.. الصين وروسيا تقفان لأمريكا بالمرصاد وتفشلان مشروع قرار يتعلق بغزة ويدن حماس لماذا ألغى نتنياهو اجتماعين لمجلسي الحرب والوزاري المصغر؟
عثر بمحافظة الحديدة غربي اليمن على جثث ستة افارقة، متحللة بعد ان قذفها البحر الى ساحل مديرية الخوخة.
وقالت وزارة الداخلية اليمنية، أن الأجهزة الأمنية بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، غربي البلاد، عثرت على 6 جثث مرمية في ساحل المديرية تعود لمهاجرين من القرن الافريقي غرق قاربهم في عرض البحر.
ونقل بيان نشره الإعلام الأمني التابع لها، عن شرطة الخوخة أن الجثث الست التي قذف بها البحر إلى الساحل كانت متحللة، وقت العثور عليها.
وأوضحت أنه تم العثور على جثتان في ساحل الحيمة، وجثتان أخريتان في ساحل الوعرة، فيما تم العثور على جثة واحدة في ساحل أبو زهرة وأخرى في ساحل القطايا.
وأشارت إلى انها قامت بإبلاغ كافة الجهات ذات الاختصاص والتي وجهت بدفن الجثث كونها متحللة بعد عمل الاجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.