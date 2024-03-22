الحديدة.. جثث لمهاجرين أفارقة قذف بها البحر الى ساحل مديرية الخوخة

الجمعة 22 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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عثر بمحافظة الحديدة غربي اليمن على جثث ستة افارقة، متحللة بعد ان قذفها البحر الى ساحل مديرية الخوخة.

وقالت وزارة الداخلية اليمنية، أن الأجهزة الأمنية بمديرية الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة، غربي البلاد، عثرت على 6 جثث مرمية في ساحل المديرية تعود لمهاجرين من القرن الافريقي غرق قاربهم في عرض البحر.

ونقل بيان نشره الإعلام الأمني التابع لها، عن شرطة الخوخة أن الجثث الست التي قذف بها البحر إلى الساحل كانت متحللة، وقت العثور عليها.

وأوضحت أنه تم العثور على جثتان في ساحل الحيمة، وجثتان أخريتان في ساحل الوعرة، فيما تم العثور على جثة واحدة في ساحل أبو زهرة وأخرى في ساحل القطايا.

وأشارت إلى انها قامت بإبلاغ كافة الجهات ذات الاختصاص والتي وجهت بدفن الجثث كونها متحللة بعد عمل الاجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات.