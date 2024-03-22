أحدث تقرير اممي يكشف عن تداعيات كارثية افرزتها تسع سنوات من الحرب في اليمن

الجمعة 22 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- رصد خاص

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كشف أحدث تقرير صادر عن منظمة "اليونسيف " العالمية عن تصاعد ظاهرة الزواج المبكر للفتيات في اليمن مشيرا الى أن ما يقدر بثلث الفتيات في اليمن يتسربن من التعليم بسبب الزواج المبكر، وتقل فرص عودتهن لتلقي التعليم، مما يضاعف من مستوى الأمية في البلاد.

وأكد التقرير الذي حمل عنوان "تعويض التعليم المفقود" أن "أكثر من 30بالمائة من الفتيات في اليمن يتزوجن قبل بلوغهن سن 18 عاماً، وبمجرد تسربهن من المدرسة تتضاءل فرص عودتهن واللحاق مجدداً بالتعليم، مما يؤدي إلى حلقة مفرغة من الأمية والفقر العابرة للأجيال".

ولفت التقرير الى أن "الصراع الذي طال أمده في اليمن والمستمر منذ 9 سنوات أدى إلى موجات نزوح جماعي كما تسبب في تدمير اقتصاد البلاد وفشل نظم تقديم الخدمات الأساسية، وتردي التعليم.. منوها الى أن " طفلاً من كل 4 أطفال لا يذهبون إلى المدرسة، وحتى أولئك الأطفال الذين يمكنهم الحضور إلى المدرسة، فإنهم يعانون من فصول دراسية مكتظة ومرافق تعليمية غير مجهزة، في وقت لا تزال رواتب المعلمين متوقفة منذ عام 2016 تقريباً في المحافظات الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثيين في شمال البلاد".

وأكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " انها وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، تنفذ برامج التعليم غير النظامي للأطفال الذين تسربوا من المدارس وتدعم المعلمين بحوافز شهرية، وتمكنت حتى الآن من دعم ما مجموعه 50 ألف طفل للوصول إلى دروس القراءة والكتابة والحساب الأساسية بالإضافة إلى برامج التعلم المسرع في كلٍ من تعز ومأرب والحديدة وحجة وإب".