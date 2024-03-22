فشلت في اقناع أهالي الضحايا التنازل عن دماء ابنائهم.. جماعة الحوثي تلجأ لحيلة اخرى لدفن جريمتها في رداع وتستعين بمجاميع من ذمار وصنعاء ''تفاصيل''

الجمعة 22 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 320

كشفت الحكومة اليمنية الشرعية عن مساعي مليشيات الحوثي لدفن ‎جريمة رداع التي ارتكبتها بحق المدنيين الآمنيين في مساكنهم يوم 19 مارس الجاري.

فقد حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني اليوم الجمعة، من ما اسماها مساعي مليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لايران، دفن ‎جريمة رداع بعد قيامها بالدفع بمجاميع كبيرة من عناصرها في محافظتي (ذمار، صنعاء) الى مدينة رداع بمحافظة البيضاء، لتنظيم مسيرة شعبية اليوم الجمعة بذريعة نصرة غزة، لإظهار أن أبناء رداع ما زالوا يؤيدونها رغم الفاجعة التي حلت بهم.

وكشف الإرياني في تصريح صحفي، أن مليشيا الحوثي الإرهابية فشلت خلال 48 ساعة الماضية في اقناع أهالي ضحايا الجريمة النكراء ومشائخ ووجهاء المنطقة بالتنازل عن دماء أبنائهم، رغم حملة الضغوط والاغراءات التي مورست عليهم.

واشار الى ان المليشيات الحوثية لجأت الى الحشد من خارج مدينة رداع، لتنظيم مسيرة رداً على التظاهرات الشعبية الغاضبة التي جابت شوارع مدينة رداع مرددة: (لا حوثي بعد اليوم.. لا إله الا الله الحوثي عدو الله).

وقال الارياني "ان مليشيا الحوثي الإرهابية تهدف من خلال هذه المسيرة إلى استعادة هيبتها أمام المجتمع المحلي في مدينة رداع ومحافظة البيضاء عامة، وتكثيف ضغوطها على أهالي الضحايا، لإجبارهم على الرضوخ للحلول التي طرحت عليهم، وفبركة رسائل إعلامية عبر المسيرة لتوجيه الشكر لمجرم الحرب عبدالملك الحوثي واللجان التي شكلها لاحتواء الجريمة".

وسقط نحو 15 قتيلا واكثر من 30 مصابا في تفجير مليشيات الحوثي منازل مواطنين بمدينة رداع صباح يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت مصادر محلية لمأرب برس ان اسرة كاملة قضت تحت ركام منزلها الذي انهار عليهم بسبب تفخيخ الحوثيين للمنازل وتفجيرها.