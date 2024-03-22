عاجل .. المليشيات الحوثية تستهدف مدينة مارب بأحد الصواريخ الباليستية .. تفاصيل- صور

الجمعة 22 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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إستهدفت المليشيات الحوثية مدينة مأرب مغرب الليلة بصاروخ باليستي.

وقالت مصادر خاصة لمأرب برس ان المليشيات الحوثية أطلقت الصاروخ الباليستي من جبل هيلان ، وتم اعتراضه في الجو قبل وصوله الى المدينة .

وقال المصدر ان حطام الصاروخ سقط شمال مدينة مارب وفي منطقة خالية دون حدوث اي أضرار.

وتحتضن مدينة مارب وضواحيها اكثر من اثنين مليون نازح، كما تحتضن عشرات من مخيمات النازحين.