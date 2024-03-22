وفاة أمير سعودي من العائلة المالكة.. الرئيس العليمي يعزي الملك سلمان

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بعث رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، اليوم الجمعة، برقية عزاء ومواساة إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عزاه فيها بوفاة الأمير خالد بن فيصل بن عبدالله آل عبدالرحمن آل سعود.
وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي، باسمه واعضاء المجلس، عن خالص التعازي، وصادق المواساة بهذا المصاب الاليم، مبتهلاً للمولي العلي القدير ان يتغمد الفقيد برحمته الواسعة، وان يلهم الاسرة المالكة الكريمة والشعب السعودي الشقيق، الصبر والسلوان، وحسن العزاء.
وكان الديوان الملكي السعودي اعلن مساء يوم الخميس عن وفاة الأمير خالد بن فيصل بن عبد الله آل عبد الرحمن آل سعود.
وقال الديوان الملكي في بيان "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير خالد بن فيصل بن عبد الله آل عبد الرحمن آل سعود، خارج المملكة".
وأضاف البيان أنه "سيصلى على الأمير خالد بن فيصل يوم الجمعة 22 مارس 2024 بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة"