قادة الاتحاد الأوروبي يعلنون موقفا موحدا بخصوص غزة

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دعا زعماء الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس 21 مارس/آذار 2024، إلى هدنة إنسانية “فورية” في غزة تؤدي إلى وقف إطلاق النار.
وقال شارل ميشيل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي على منصة إكس “بيان قوي وموحد لزعماء الاتحاد الأوروبي بشأن الشرق الأوسط في مجلس الاتحاد الأوروبي الليلة!”.
وأضاف “يدعو الاتحاد الأوروبي إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف مستدام لإطلاق النار”.
المصدر :
رويترز