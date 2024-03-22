في أكبر حشد للمنظمات الحقوقية في اليمن .. 125منظمة توجه دعوة عاجلة للأمم المتحدة والعالم بخصوص جرائم الحوثيين في رداع

الجمعة 22 مارس - آذار 2024 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- خاص

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طالب اكبر حشد من المنظمات الحقوقية العاملة في اليمن في بيان مشترك الأمم المتحدة والعالم بأتخاذ تدابير حاسمة للحد من الصلف والتوحش البشري الذي مارسته المليشيات الحوثية بحق اهل رداع وتحقيق العدالة للضحايا وتعويضهم وجبر ضررهم.

كما دانت المنظمات في بيان وصل مأرب برس نسخة منه بأشد العبارات الجريمة البشعة والمروعة التي ارتكبها مسلحي جماعة الحوثي بحارة الحفرة وسط مدينة رداع بمحافظة البيضاء والتي راح ضحيتها مقتل اسرة كاملة.

وقال لمنظمات الموقعة على هذا البيان انها تلقت بلاغا يفيد بقيام مسلحي جماعة الحوثي فجر يوم الثلثاءالموافق 19 مارس 2024م باستدعاء قوات خاصة من العاصمة صنعاء على متن مصفحات مدرعة واطقم مسلحة وحاصرت منازل المواطنين من آل ناقوس والزيلعي في حارة الحفرة وسط مدينة رداع ثم قاموا بتفخيخ المنازل وتفجيرها ماتسبب في تهدم عدد من المنازل شعبية المجاورة على رؤوس ساكنيها وقتل على أثر ذلك جميع اسرة المواطن محمد سعد اليريمي المكونة من (9) اشخاص بما فيهم زوجته واطفاله اضافة الى اصابة (9) اشخاص آخرين كما عمد عناصر الجماعة الى اختطاف بعض الجرحى بعد انتشالهم من تحت الانقاض وهم في حالة حرجة منهم المواطن علي احمد الخلبي.

وأضاف البيان قائلا " ان هذا العمل الشنيع يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان والقانون الدولي الانساني الذي يعتبر هدم المنازل والاعتداء عليها جريمة حرب جسيمة كما انها جريمة ضد الانسانية اذ ان الهجوم نفذ بشكل واسع النطاق ضد المدنيين.

وشدد البيان بقوله " انه ومن خلال المعلومات المتوفرة فأن عناصر جماعة الحوثي يتبعون سلوكاً ممنهجاً في تفجير المنازل بهدف العقاب الجماعي وارهاب الخصوم دون أي مراعاة للقانوني اليمني والقوانين الدولية في سابقة هي الاولى في تاريخ اليمن الحديث والمعاصر.

وأضاف البيان

اننا ونحن ندين هذه الجريمة الوحشية نعبر عن تعازينا الحارة لأسر الضحايا ونتمنى الشفاء العاجل والسلامة للجرحى

ودعا البيان جماعة الحوثي للتوقف الفوري عن ارتكاب مثل هذه الجرائم الممنهجة وتقديم الجناة بشكل فوري للعدالة.

كما دعا البيان الامم المتحدة والعالم اجمع لأتخاذ تدابير حاسمة للحد من هذا الصلف والتوحش البشري وتحقيق العدالة للضحايا وتعويضهم وجبر ضررهم.

مارب برس ينشر قائمة بأسماء المنظمات الموقعة على البيان:

1. تحالف نساء من أجل السلام في اليمن

2. رابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي

3. منظمة كوني وطن

4. الشبكة اليمنية للحقوق والحريات

5. منظمة رصد للحقوق والحريات

6. التحالف اليمني للشفافية ومكافحة الفساد

7. الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين

8. مؤسسة خليج عدن للتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية

9. المؤسسة الوطنية لحماية المرأة والطفل

10. مجلس تنسيق منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان

11. مركز تعز الحقوقي

12. تحالف نساء من أجل السلام في اليمن

13. رابطة حماية المعنفات والناجيات من سجون الحوثي

14. منظمة كوني وطن للحقوق والحريات

15. منظمة نداء انقاذ للحقوق والتنمية والإغاثة

16. منظمة اصوات حرة للإعلام والحريات

17. منظمة دي يمنت للحقوق والحريات.

18. مؤسسة مسار للتنمية وحقوق الإنسان

19. منظمة شباب ضد الفساد تعز

20. منظمة السلم الاجتماعي

21. منظمة مناصرة للتنمية وحقوق الانسان

22. المنظمة الوطنية للتنمية

23. مؤسسة الضالع للإعلام ورصد انتهاكات حقوق الإنسان

24. مؤسسة الشباب الديمقراطي

25. مؤسسة المهرة للأعمال الإنسانية

26. مؤسسة فوركيه لحقوق الإنسان

27. مركز المستقبل لدراسات حقوق الانسان

28. مؤسسة ضمير الإنسانية

29. مركز الدراسات القانونية وحقوق الانسان

30. المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية

31. يمن رايتس للحقوق والتنمية

32. الهيئة المدنية لضحايا تفجير المنازل

33. .منظمة هيومن رايتس رادر لحقوق الإنسان

34. مركز رصد للحقوق والتنمية

35. مركز عدن للدراسات والرصد

36. منظمة صوت الطفل

37. منظمة عين للحريات الإعلامية

38. مؤسسة حرية لحقوق الإنسان والتنمية

39. منظمة دفاع للحقوق والحريات

40. منظمة رصد للتنمية والحقوق البيضاء

41. جمعية نماء للتنمية الاجتماعية

42. مؤسسة ضمير للحقوق والحريات شبوة

43. اتحاد نساء تهامة

44. مبادرة قوى الحراك الجنوبي لشؤون القتلى والمعتقلين

45. مؤسسة الضالع للعدالة والانصاف

46. منظمة حق لحقوق الإنسان

47. منظمة معا نستطيع للتنمية وحقوق الإنسان

48. منظمة ارادة لمناهضة التعذيب

49. مبادرة شباب للتنمية والسلام

50. منظمة سقطرى للحقوق والحريات

51. منظمة شمول للإعلام وحقوق الانسان

52. منظمة مساواة للحقوق والحريات

53. منظمة شاهد للحقوق والحريات حضرموت سيئون

54. منظمة هيومن فري

55. مؤسسة بصمة امل للتنمية وحقوق الإنسان لحج

56. المؤسسة الوطنية للتنمية وحقوق الإنسان حجة

57. التكتل الجنوبي لحقوق الإنسان

58. منظمة تعايش للحقوق والتنمية

59. المنظمة الشعبية للدفاع عن الحريات

60. منظمة شهود لحقوق الانسان عمران

61. منظمة ١١ فبراير للدفاع عن الحقوق والحريات

62. منظمة السلام والمبادرة الإنسانية

63. مؤسسة بصمة امل للتوجه المدني

64. منظمة مساواة للتنمية وحقوق الإنسان

65. ملتقى ابناء تعز للحقوق المدنية

66. منظمة مدى للحقوق والحريات

67. مؤسسة الطاقة التنموية الإنسانية

68. جمعية المرأة والطفل بالجوف

69. منظمة ضمير للحقوق والحريات شبوة

70. منظمة نضال لحقوق الإنسان

71. منظمة الشاهد لتعزيز ودعم حقوق الإنسان

72. المؤسسة الوطنية للتنمية الديمقراطية

73. مركز حرية للدفاع عن الحريات الإعلامية

74. منظمة عون لحقوق الانسان

75. المركز الوطني للتنمية والحريات

76. مركز وعي للإعلام وحقوق الانسان

77. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان

78. مؤسسة السلام للإغاثة الإنسانية

79. التكتل الشعبي للسلام وحقوق الانسان

80. منظمة كرامة للحقوق والتمكين السياسي

81. منظمة الحياة لك لحقوق الإنسان

82. منظمة سوا للحقوق

83. المنبر اليمني للدراسات والإعلام

84. منظمة رصد لحقوق الانسان (المحويت)

85. منظمة إرادة لمناهضة التعذيب والإخفاء القسري

86. منظمة عدالة للتنمية وحقوق الإنسان

87. المركز الإنساني لحقوق الإنسان

88. منظمة الجوف للحقوق والحريات

89. مؤسسة سد مأرب للتنمية

90. منظمة شاهد للحقوق والحريات (مأرب)

91. منظمة حرية وإنصاف للعدالة والتنمية

92. التكتل الشعبي للسلام وحقوق الإنسان

93. منظمة كرامة للحقوق والحريات

94. منظمة راصد لحقوق الانسان (حضرموت)

95. منظمة حجور لحقوق الانسان

96. منظمة رصد للحقوق والتنمية –صنعاء

97. منظمة اسيتودانت رايتس

98. منظمة العدالة والانصاف

99. منظمة السلام للحقوق والحريات

100. المؤسسة الوطنية للتنمية

101. منظمة تفاءل للحقوق والتنمية

102. منظمة الشاهد لتعزيز الديمقراطية ودعم حقوق الانسان

103. منظمة الوفاق للحقوق والتنمية

104. ملتقى أبناء تعز للحقوق والتنمية

105. منظمة سلام للحقوق والحريات والتنمية

106. المنظمة الشعبية للدفاع عن الحريات

107. ملتقى أبناء المسيمر للتنمية الاجتماعية

108. منظمة عين لحقوق الانسان / البيضاء

109. مؤسسة البديل الثالث للتنمية المجتمعية

110. منظمة حريتي / الحديدة

111. منظمة السلام /عمران

112. منظمة حرية وإنصاف

113. مركز الناس لحقوق الانسان

114. مؤسسة تمكين المرأة اليمنية

115. الرابطة الإنسانية للحقوق

116. التكتل الدولي للحقوق والحريات

117. البيت اليمني الاوروبي

118. المركز اليمني الهولندي

119. بروكن شير لضحايا الألغام

120. المنظمات الأوروبية المتحالفة من أجل السلام

121. مؤسسة نقلة حياة NDA

122. مركز حقي لدعم الحقوق والحريات – جنيف.

123.المركز اليمني القانوني

124.منظمة صح لحقوق الانسان.

125.قواسم للحقوق والتنمية