مجلس شباب الثورة بمحافظة مأرب ينفذ وقفة ادانة لجريمة رداع ويدعو الشعب اليمني لمقاومة المليشيات الحوثية واستعادة الدولة

الجمعة 22 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- خاص

عدد القراءات 217

نظم مجلس شباب الثورة بمحافظة مأرب وقفة إدانة و إفطارجماعي تضامنا مع ضحايا جريمة الحوثي المروعة بمدينة رداع محافظة البيضاء .

الفعالية شهدت حضورا حاشدا من الشباب وصدر عنها بيان صحفي وصل مأرب برس نسخة منه اكد فيه الحضور عن إدانتهم الكبيرة للجريمة التي ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية، بحق مدينة رداع.

واضاف البيان : لقد قامت المليشيات الحوثية بتفجير البيوت على ساكنيها من النساء والأطفال وكبار السن، دون مراعاة لحرمة رمضان ولا لحقوق الأطفال والنساء، ولا احترام للقيم الإنسانية وأخلاق المجتمع اليمني، وإننا نعتبرها جريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى التاريخ الإجرامي الطويل، لهذه السلالة العدوانية التي تعيش على العنف والخراب والحرب والدمار.

البيان الذي تلاه على الحضور الدكتور محمد سعيد بن غُريِّب رئيس مجلس شباب الثورة بمحافظة مأرب ، دعا فيه بن غريب "الشعب اليمني ، لمقاومة المليشيات الحوثية الإرهابية واستعادة دولته وعاصمته، والحفاظ على جمهوريته ووحدته،.

واضاف الشعب اليمني وحده هو المعني بقضيته، وهو القادر على انتزاع حقوقه وكرامته وحريته بنفسه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالمقاومة والكفاح الوطني الخالص، وتوحيد الكلمة والسلاح والهدف والغاية حتى النصر.

واضاف "إننا إذ نرفض هذه الجريمة البشعة، نرفض معها هذه الجماعة الإرهابية، وما تقوم به من تدمير للنسيج الاجتماعي، وتكريس للجريمة والقهر والمجاعة والجهل والتخلف والنهب والاستعلاء.

وأضاف البيان "إننا في مجلس شباب الثورة بمحافظة مأرب الباسلة، ومن هذا الميدان الذي يحمل اسم أحد أعظم القادة الأبطال في تاريخ اليمن الجمهوري، القائد البطل والشهيد الخالد عبدالرب الشدادي الذي خطَّ لنا طريق النضال، وسلك بنا سُبُلَ الحرية والفداء، بيقين المؤمن وثبات الرجال المخلصين لله ولليمن وللمباديء والثوابت الوطنية وفي مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة اليمنية.

وخاطب البيان الحضور بالقول "أيها الأخوة الكرام، إنها لمناسبةٌ عظيمةٌ أن نلتقي في هذا اليوم المبارك، وفي هذا الشهر الكريم، وفي هذه البلدة الطيبة، ونحن على بيِّنةٍ من أمرنا، صائمين لله، وصامدين من أجل اليمن، ومؤمنين بحق شعبنا وأمتنا في الحياة الكريمة والعيش بأمن واستقرار وسلام.

مارب برس ينشر نص البيان

بسم الله الرحمن الرحيم

"شهر رمضان الذي أنـزل فيه القرآن هدىً للناس وبينات"

أيها الأخوة الكرام، إنها لمناسبةٌ عظيمةٌ أن نلتقي في هذا اليوم المبارك، وفي هذا الشهر الكريم، وفي هذه البلدة الطيبة، ونحن على بيِّنةٍ من أمرنا، صائمين لله، وصامدين من أجل اليمن، ومؤمنين بحق شعبنا وأمتنا في الحياة الكريمة والعيش بأمن واستقرار وسلام.

إننا في مجلس شباب الثورة بمحافظة مأرب الباسلة، ومن هذا الميدان الذي يحمل اسم أحد أعظم القادة الأبطال في تاريخ اليمن الجمهوري، القائد البطل والشهيد الخالد عبدالرب الشدادي الذي خطَّ لنا طريق النضال، وسلك بنا سُبُلَ الحرية والفداء، بيقين المؤمن وثبات الرجال المخلصين لله ولليمن وللمباديء والثوابت الوطنية وفي مقدمتها النظام الجمهوري والوحدة اليمنية.

وإننا في هذه المناسبة، ونحن نسير على ما سار عليه المناضلون من قبلنا.

نؤكد على ما يلي:

أولا: إن مجلس شباب الثورة، يعبِّر عن إدانته الكبيرة للجريمة التي ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية، بحق أهلنا في مدينة رداع، حيث قامت بتفجير البيوت على ساكنيها من النساء والأطفال وكبار السن، دون مراعاة لحرمة رمضان ولا لحقوق الأطفال والنساء، ولا احترام للقيم الإنسانية وأخلاق المجتمع اليمني، وإننا نعتبرها جريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى التاريخ الإجرامي الطويل، لهذه السلالة العدوانية التي تعيش على العنف والخراب والحرب والدمار.

وإننا إذ نرفض هذه الجريمة البشعة، نرفض معها هذه الجماعة الإرهابية، وما تقوم به من تدمير للنسيج الاجتماعي، وتكريس للجريمة والقهر والمجاعة والجهل والتخلف والنهب والاستعلاء.

ولا يفوتنا في مجلس شباب الثورة أن نؤكد على دعوة الشعب اليمني العظيم، لمقاومة هذه الجماعة الإرهابية واستعادة دولته وعاصمته، والحفاظ على جمهوريته ووحدته، فالشعب اليمني وحده هو المعني بقضيته، وهو القادر على انتزاع حقوقه وكرامته وحريته بنفسه، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالمقاومة والكفاح الوطني الخالص، وتوحيد الكلمة والسلاح والهدف والغاية حتى النصر.

وفي الأخير، ونحن نتذكر هذه الجرائم، لن ننسى جريمة جمعة الكرامة التي تمُرُّ علينا ذكراها الثالثة عشر، وإنَّ هذه النار في عموم اليمن، من تلك النار في ساحة التغيير. والله المستعان.

الرحمة والخلود للشهداء

الشفاء للجرحى

والنصر والمجد لليمن وللأحرار.

صادر عن مجلس شباب الثورة بمحافظة مأرب

بتاريخه، العاشر من رمضان

العشرين من مارس 2024