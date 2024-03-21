ادانات دولية جديدة لجريمة الحوثيون تفجير منازل المواطنين في رداع

الخميس 21 مارس - آذار 2024 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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توالت الادانات الدولية على جريمة الحوثيين تفجير منازل المدنيين في محافظة البيضاء وسط اليمن.

حيث دانت كلا من، بريطانيا، وجمهورية فرنسا، والاتحاد الأوروبي، تفجير مليشيا الحوثي لمنازل المدنيين في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، والتي اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى معظمهم من النساء والأطفال.

واشارت السفارة البريطانية لدى اليمن في بيان، الى ان التفجير تسبب في وقوع المزيد من الخسائر المأساوية في الأرواح بسبب تصرفات الحوثيين المتهورة.

فيما قالت السفارة الفرنسية لدى اليمن في بيان "نشعر بالفزع إزاء هذه الجريمة التي ارتكبتها جماعة الحوثيين ضد السكان والتي تشكل انتهاكاً جديداً لحقوق الانسان".

وطالت بتسليط الضوء على المأساة وتطبيق العدالة..معبرة عن تعازيها وتعاطفها مع الضحايا وأقاربهم.

وامس أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، عن صدمتها الشديدة للتقارير التي نشرت حول تفجير منزل في (رداع) بمحافظة (البيضاء) ما أسفر عن مقتل وجرح العديد من الأبرياء بمن فيهم نساء وأطفال.

واكدت أن هذه الجريمة المروعة تشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان ويجب التحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها.

كما ادانت الولايات المتحدة الأمريكية الاربعاء هجوم الحوثيين ضد المدنيبن في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، (في اشارة لاقدام المليشيات على تفجير منازل عدة مواطنين ما اسفر عن سقوط اكثر من 20 قتيلا ومصابا).

وقال بيان لسفير واشنطن لدي اليمن- اطلع عليه محرر مأرب برس- ان الحوثيين استخدموا المتفجرات لتدمير المنازل ومعظم الضحايا من النساء والأطفال.

ولفت البيان الى ان هذا العمل الوحشي يذكرنا بالمعاناة وعدم الاستقرار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

واضاف البيان:''نعبر عن تعازينا لعائلات واحباء المدنيين الذين لقوا حتفهم، يستحق الشعب اليمني العيش في بيئة آمنة، خالية من العنف والقمع، وستظل الولايات المتحدة ملتزمة بدعم السلام في اليمن''.