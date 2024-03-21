بعد اعلان الحكومة اليمنية توقفها.. بن سلمان يلتقي بن مبارك لبحث تنفيذ خارطة الطريق الأممية

الخميس 21 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- خاص

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في تطور جديد، تحدث وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، مع رئيس الحكومة اليمنية عن استكمال تنفيذ المبادرة الاممية بعد ثلاثة ايام من اعلان احمد عوض بن مبارك توقف الخارطة الاممية وانسداد افق السلام. بسبب تصعيد الحوثيين بالبحر الأحمر وما تلاه قرار واشنطن تصنيفهم كجماعة ارهابية.

وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان قال في تدوينة نشرها مساء اليوم الخميس على منصة إكس، انه بحث مع رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، مستجدات ملف السلام ومساعي استكمال وتنفيذ خارطة الطريق الأممية، في ظل التطورات المتسارعة على الجهة الغربية من البلاد حيث الممرات الدولية وخطوط الملاحة، إلى جانب "دعم العملية السياسية بين الأطراف اليمنية".

الاعلام الحكومي اليمني تجاهل ذكر خارطة الطريق الاممية في خبر عن اللقاء الذي جمع بن سلمان مع بن مبارك.

وقالت وكالة سبأ ان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك، في مدينة جدة، ناقش مع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، آفاق العلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، وقضايا التعاون الثنائي في مختلف المجالات، والفرص المتاحة لتنميتها وتطويرها.

وتم التشاور حول مختلف المستجدات والتطورات على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومواقف البلدين تجاهها، بما في ذلك جهود إحلال السلام في اليمن، وآفاق الحل السياسي في ظل التصعيد العسكري لتنظيم جماعة الحوثي الإرهابية في البحر الأحمر.

‎وعبر رئيس الوزراء وزير الخارجية، خلال اللقاء، عن شكره وتقديره للدعم المستمر للأشقاء في المملكة العربية السعودية لليمن في مختلف المجالات..لافتا إلى أن استمرار الدعم السعودي لليمن وشعبها وتطوير مجالات الدعم في الجوانب التنموية في هذه المرحلة أساسي ومحوري لتجاوز التحديات الراهنة.

وأشار إلى أن البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن اصبح أهم شريك للحكومة في المجال الانمائي واعادة الإعمار.

‎من جانبه جدد وزير الدفاع السعودي، دعم بلاده لأمن واستقرار اليمن ووقوفها إلى جانب الشعب اليمني ودعمها للحكومة اليمنية في مختلف المجالات، وفق وكالة سبا.

وامس الاربعاء وصل إلى مدينة جدة السعودية، رئيس الحكومة اليمنية وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك.

وقالت وكالة سبأ ان هذه الزيارة رسمية سيلتقي خلالها بن مبارك بالمسؤولين في المملكة العربية السعودية لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان الدكتور احمد عوض بن مبارك اعلن خلال اتصال مرئي مع سفراء اليمن في الخارج، توقف خارطة الطريق الاممية جراء تصعيد الحوثيين في البحر الأحمر وتصنيفهم على قوائم الارهاب.

وأكدت مصادر مطلعةرلـ" مأرب برس" أن تصريحات رئيس الحكومة الشرعية حول تراجع افق الحل السياسي في اليمن بسبب تصعيد ميلشيا الحوثي وتهديداتها المستمرة والمتصاعدة لسلامة حركة الملاحة التجارية الدولية لا تمثل تحولا دراماتيكيا عن خيار التسوية السياسية ولكنها تشخيص واقعي لمفردات واقع مشهود يتسق مع مواقف وقناعات العديد من الأطراف الإقليمية والدولية الأعضاء في مجموعة الدول العشر الراعية للمسار السياسي في اليمن .

وأشارت الى أن موقف الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا التي عبرت عنها تصريحات رئيس الوزراء " بن مبارك " يمثل خلاصة لمداولات مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة في مشهد الأزمة اليمنية وبخاصة قيادة التحالف العربي والولايات المتحدة والتي خلصت الى أن جماعة الحوثي طرف معيق للسلام في اليمن وأن يجب التعامل معها وفقا للمعطيات الطارئة المتمثلة في كون هذه الجماعة تنظيم إرهابي عالمي .