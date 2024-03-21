في مؤشر الدول الأكثر بؤسا في العالم.. أين كان ترتيب اليمن؟

الخميس 21 مارس - آذار 2024 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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حلت 5 دول عربية بين 20 دولة هي الأكثر بؤسا في العالم، في "مؤشر هانكي للبؤس العالمي" لعام 2023.

وجاءت اليمن في الترتيب الرابع عربيا والتاسع عالميا، فيما لبنان في المرتبة الثالثة وسوريا في المرتبة الرابعة والسودان في السادسة ودخلت مصر القائمة وحلت في المرتبة 18 .

وتصدر لبنان قائمة الدول العربية، والترتيب الثالث عالميا، في "الأكثر بؤسا" مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع معدل التضخم.

والتضخم كان أيضا العامل الأساسي لترتيب سوريا والسودان ومصر.

أما اليمن والعراق والأردن والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والمغرب والسعودية والكويت فكان العامل الأساسي بها هو معدلات البطالة.

وكان معدل الإقراض هو العامل الأساسي لترتيب الإمارات والكويت والبحرين وعمان وقطر.

فيما يلي ينشر مأرب برس ترتيب الدول العربية من الأكثر بؤسا إلى الأقل بؤسا:

1- لبنان (الـ3 عالميا)

2- سوريا (الـ4 عالميا)

3- السودان (الـ6 عالميا)

4- اليمن (الـ9 عالميا)

5- مصر (الـ18 عالميا)

6- الأردن (الـ31 عالميا)

7- العراق (الـ33 عالميا)

8- الجزائر (الـ36 عالميا)

9- تونس (الـ38 عالميا)

10- ليبيا (الـ45 عالميا)

11- موريتانيا (الـ50 عالميا)

12- المغرب (الـ56 عالميا)

13- السعودية (الـ63 عالميا)

14- الكويت ( الـ126 عالميا)

15- الإمارات (الـ136 عالميا)

16- البحرين (الـ144 عالمايا)

17- سلطنة عمان (الـ145 عالميا)

18- قطر (الـ154 عالميا)