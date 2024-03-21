الحوثيون يتوددون لدولتين كبيرتين: ''سفنكم ستبحر بأمان في البحر الأحمر''

الخميس 21 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، انها قدمت تطمينات، بعدم استهداف سفن دولتين كبيرتين،تبحر في البحر الأحمر.

ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام قوله: ''قدمنا تطمينات للصين وروسيا بأن سفنهما ستبحر عبر البحر الأحمر بأمان''.

واليوم قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكية سيليست ان الحوثيين نفذوا في البحر الأحمر، ما لايقل عن 50 هجوما منذ نوفمبر الماضي، مشيرة إلى سعيهم تعطيل هذا الطريق الحيوي للتجارة العالمية.

ويزعم الحوثيون انهم يستهدفون السفن المرتبطة باسرائيل، وان هدفهم رفع الحصار ووقف الحرب على غزة.

وسبق لروسيا والصين ان اعلنت رفضها للهجمات على السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية، بل ان بكين اكدت انها من اكثر الدول تضررا بسبب هجمات الحوثيين، كونها اكبر شريك تجاري في العالم.