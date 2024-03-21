في مؤشر الدول الأكثر بؤسا في العالم.. أين كان ترتيب اليمن؟ الحوثيون يتوددون لدولتين كبيرتين: ''سفنكم ستبحر بأمان في البحر الأحمر'' أمريكا تعترف بفشلها في الرد على الحوثيين.. وهذا مادار خلال جلسة استماع أمام الكونغرس افتتاح جمرك رقابة عدن وهذه أبرز مهامه بعد جريمة الحوثي في رداع.. اليمن توجه رسالة ومطالب عاجلة الى مجلس الأمن والأمم المتحدة وتحذر من تبعات أي تقاعس انطلاق مباراة اليمن مع الإمارات في التصفيات الآسيوية.. القنوات الناقلة البنك المركزي في عدن يعلن عن فتح مزاد بيع عملة أجنبية قرارات حاسمة من البنك المركزي التركي يفاجئ بها الأسواق تركيا و مجلس التعاون الخليجي يوقعان بيانا لبدء مفاوضات التجارة الحرة اجتماع عاجل ل وكالات أممية و36 دولة لإرسال مساعدات إلى غزة عبر قبرص
قالت جماعة الحوثي في اليمن، اليوم الخميس، انها قدمت تطمينات، بعدم استهداف سفن دولتين كبيرتين،تبحر في البحر الأحمر.
ونقلت وكالة رويترز عن المتحدث باسم الحوثيين محمد عبد السلام قوله: ''قدمنا تطمينات للصين وروسيا بأن سفنهما ستبحر عبر البحر الأحمر بأمان''.
واليوم قالت نائبة وزير الدفاع الأمريكية سيليست ان الحوثيين نفذوا في البحر الأحمر، ما لايقل عن 50 هجوما منذ نوفمبر الماضي، مشيرة إلى سعيهم تعطيل هذا الطريق الحيوي للتجارة العالمية.
ويزعم الحوثيون انهم يستهدفون السفن المرتبطة باسرائيل، وان هدفهم رفع الحصار ووقف الحرب على غزة.
وسبق لروسيا والصين ان اعلنت رفضها للهجمات على السفن التجارية وتهديد الملاحة الدولية، بل ان بكين اكدت انها من اكثر الدول تضررا بسبب هجمات الحوثيين، كونها اكبر شريك تجاري في العالم.