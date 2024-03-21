أمريكا تعترف بفشلها في الرد على الحوثيين.. وهذا مادار خلال جلسة استماع أمام الكونغرس

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أقر مسئول في الدفاع الأمريكية (البنتاغون) بضعف الرد الأميركي، على الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي في البحر الأحمر.
وقال المسئول العسكري في البنتاغون بأن الحوثيين قادرين بسرعة على استبدال المعدات التي دمرتها الضربات الغربية.
الى ذلك أعلنت مسؤولة كبيرة في وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، أن الحوثيين نفذوا ما لا يقل عن 50 هجوما على سفن قبالة سواحل اليمن خلال الفترات الماضية.
وينفذ الحوثيون هجمات على سفن يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل ضمن ما يعتبره تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت نائبة وزير الدفاع سيليست والاندر خلال جلسة استماع بالكونغرس: "في البحر الأحمر، يسعى الحوثيون إلى تعطيل هذا الطريق الحيوي للتجارة العالمية، مع تنفيذ ما لا يقل عن 50 هجوما" على سفن منذ الخريف.
في مواجهة ذلك، أنشأت الولايات المتحدة، الداعمة لإسرائيل، قوة حماية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر في ديسمبر، وشنت مع بريطانيا ضربات ضد مواقع للحوثيين في اليمن.
إلى ذلك وفي اشارة الى استمرار وصول الاسلحة للحوثيين، قال قائد القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) الجنرال إريك كوريلا في الجلسة نفسها: "يمكن (لحمولة) سفينتين فقط تعويض معظم معدات الحوثيين التي دمرناها حتى الآن" في.
وأضاف كوريلا: "علينا زيادة العمل المنجز على المستوى الدولي حتى نتمكن من تفتيش السفن التي تصل إلى الحديدة" المطلة على البحر الأحمر والتي يسيطر عليها الحوثيون، مشددا أيضا على ضرورة الضغط على إيران، حليفة المتمردين.