افتتاح جمرك رقابة عدن وهذه أبرز مهامه

الخميس 21 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- عدن

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أكد وزير المالية سالم بن بريك،اليوم الخميس أهمية افتتاح جمرك رقابة عدن، والسعي ليكون نواة حقيقية لتوسيع العمل الجمركي في عدن ومختلف المحافظات المحررة .

وافتتح الوزير بن بريك ومعه رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مبنى جمرك رقابة عدن.

وطاف الوزير بن بريك، ورئيس المصلحة القباطي، في أقسام جمرك رقابة عدن وساحاته، واطلعا من مدير عام الجمرك محمود الحاج، وموظفي الجمرك، على المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم التي تشمل: ترسيم السيارات المهربة أو الداخلة بنظام التربتيك، وترسيم البضائع المهربة المحالة من رئاسة مصلحة الجمارك ومكتب الجمارك في عدن والجهات الأمنية الضابطة وفقا للقوانين النافذة واللوائح المنظمة لعملية استيفاء الرسوم الجمركية، للنهوض بعمل الجمارك وتعزيز الإيرادات الجمركية.

وعقب الافتتاح، ترأس وزير المالية سالم بن بريك، اجتماعا ضم رئيس مصلحة الجمارك عبدالحكيم القباطي، ووكيلا المصلحة أحمد الحاج وعبدالله الحبشي والمعنيين بالمصلحة وجمرك رقابة عدن، جرى خلاله مناقشة مستوى سير العمل الجمركي، والجهود المبذولة لتفعيل وتطوير عمل الجمارك، وأبرز الصعوبات التي تواجه سير العمل، والحلول اللازمة والمناسبة لها.

واشاد الوزير بجهود قيادة ومنتسبي مصلحة الجمارك في النهوض بالعمل وتحقيق الإنجازات..مشدداً على ضرورة تكاتف الجميع والعمل بروح الفريق الواحد لمواصلة الجهود المبذولة الهادفة للرفع من وتيرة العمل وفقا للخطط المرسومة لمواصلة تحقيق النجاحات والأهداف المنشودة .

كما جدد تأكيده الحرص على دعم جهود مصلحة الجمارك .. مشددا على أهمية فرض هيبة الدولة وتعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة وتطبيق الأنظمة والقوانين خلال أداء المهام والمسؤوليات.

من جانبه استعرض رئيس المصلحة، الوضع العام وسير العمل بالمصلحة والتوجهات الحالية والمستقبلية لتعزيز وتوسيع العمل الجمركي، وتعزيز الإيرادات الجمركية، وكذا الإنجازات المحققة مؤخرا وفي مقدمتها افتتاح عدد من مكاتب الجمارك الحيوية والتي تكللت اليوم بافتتاح جمرك رقابة عدن .

واكد العزم على مواصلة الجهود لاستكمال إجراءات التطوير والتحديث في كافة المنافذ الجمركية، وفق وكالة سبأ.