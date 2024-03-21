أمريكا تعترف بفشلها في الرد على الحوثيين.. وهذا مادار خلال جلسة استماع أمام الكونغرس افتتاح جمرك رقابة عدن وهذه أبرز مهامه بعد جريمة الحوثي في رداع.. اليمن توجه رسالة ومطالب عاجلة الى مجلس الأمن والأمم المتحدة وتحذر من تبعات أي تقاعس انطلاق مباراة اليمن مع الإمارات في التصفيات الآسيوية.. القنوات الناقلة البنك المركزي في عدن يعلن عن فتح مزاد بيع عملة أجنبية قرارات حاسمة من البنك المركزي التركي يفاجئ بها الأسواق تركيا و مجلس التعاون الخليجي يوقعان بيانا لبدء مفاوضات التجارة الحرة اجتماع عاجل ل وكالات أممية و36 دولة لإرسال مساعدات إلى غزة عبر قبرص من بديل صلاح.. ليفربول يخطط لصفقة مدوية من يوفنتوس مبابي لا تكفي.. فلورنتينو بيريز يفاجىء جماهير ريال مدريد بصفقة عالمية
الإمارات ✘ اليمن
الساعة 9:00 مساءا مكة
القناة : AD SPORTS 1
المعلق : محمد الشامسي
القناة : دبي الرياضية
المعلق : علي سعيد الكعبي
القناة : الشارقة الرياضية
المعلق : عبدالحميد الجسمي
ملعب آل نهيان- ابوظبي