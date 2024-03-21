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انطلاق مباراة اليمن مع الإمارات في التصفيات الآسيوية.. القنوات الناقلة

الخميس 21 مارس - آذار 2024 الساعة 09 مساءً / مأرب برس- تغطية خاصة
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الإمارات ✘ اليمن 

الساعة 9:00 مساءا مكة

القناة : AD SPORTS 1

المعلق : ⁠محمد الشامسي

القناة : دبي الرياضية

المعلق : ⁠علي سعيد الكعبي 

القناة : الشارقة الرياضية

 المعلق : عبدالحميد الجسمي

ملعب آل نهيان- ابوظبي

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