البنك المركزي في عدن يعلن عن فتح مزاد بيع عملة أجنبية

الخميس 21 مارس - آذار 2024 الساعة 04 مساءً / مأرب برس_متابعات

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أعلن البنك المركزي اليمني اليوم الخميس عن فتح مزاد لبيع مبلغ خمسون مليون دولار أمريكي (50,000,000 USD)، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 26 مارس 2024م، وفقًا للشروط والتفاصيل التالية:

"يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، أما البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه.

يبدأ المزاد في الساعة الثانية عشر ظهراً ويغلق في الساعة الواحدة ظهرًا في نفس اليوم. أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار.

لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد.

لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها.

يقوم البنك المركزي بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد.

سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقع البنك المركزي اليمني