الصفقات تتواصل.. ريال مدريد يرصد صفقة جديدة بعد وصول مبابي

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يسعي مسؤولو نادي ريال مدريد الإسباني برئاسة فلورنتينو بيريز في التعاقد مع صفقة كبري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024، لتدعيم صفوف الفريق المرينجي.
ريال مدريد يستهدف التعاقد مع أشرف حكيمي كشفت صحيفة ” ماركا” الإسبانية بإن إدارة نادي ريال مدريد ترغب في التعاقد مع المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2024. وأضافت الصحيفة بإن يغيب أشرف حكيمي عن لقاء باريس سان جيرمان المنتظر ضد برشلونة الإسباني، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بسبب تراكم البطاقات الصفراء.
وتابعت الصحيفة بإن إدارة باريس سان جيرمان تعاقدت مع أشرف حكيمي، في صفقة تخطت قيمتها الـ 70 مليون يورو، في صيف عام 2021، قادما من إنتر ميلان الإيطالي، الذي ضمه من ريال مدريد الإسباني. متي موعد مباراة ريال مدريد المقبلة؟
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد نظيره نادي اتليتك بيلباو مساء الأحد 31 مارس 2024، في الجولة الـ 30 من منافسات الدوري الاسباني موسم 2023-2024.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات