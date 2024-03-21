تعرف على وتر العرقوب وأسباب التهابه؟ وهناك 6 طرق للعلاج

الخميس 21 مارس - آذار 2024 الساعة 03 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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وتر العرقوب هو الوتر الأكثر أهمية اللازم للمشي وهو مهم لأي نوع من الحركة عبارة عن شريط من الأنسجة الليفية بطبيعتها، ويربط عضلات الساق بكعبك، ووفقا لموقع healthshots. سنتعرف علي كل ما يخص هذا الوتر.

ما هو وتر العرقوب؟ وتر العرقوب هو الوتر الأكثر سمكًا في جسم الإنسان، يمتد إلى أسفل الجزء الخلفي من ساقك، ويربط عضلات الساق (عضلة الساق والنعل) بعظم الكعب (العقبي)، يعد هذا الوتر القوي أمرًا ضروريًا للدفع عن الأرض عند المشي والجري والقفز. ما الذي يسبب الألم في وتر العرقوب؟ ألم وتر العرقوب يمكن أن يكون عائقًا حقيقيًا للكعب، وهناك عدد قليل من الأسباب.

- الإفراط في الاستخدام يمكن أن تؤدي الأنشطة المتكررة التي تجهد الوتر، مثل الجري أو القفز أو زيادة شدة التمرين بشكل مفاجئ، إلى حدوث تمزقات صغيرة والتهاب.

- شد عضلات الساق تضع عضلات الساق غير المرنة ضغطًا إضافيًا على وتر العرقوب، مما يجعله أكثر عرضة للإصابة.

- الأحذية سيئة يمكن أن تسبب الأحذية غير الداعمة حركة غير طبيعية للقدم، مما يؤدي إلى الضغط على الوتر.